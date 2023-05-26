Her bel fıtığı ameliyat gerektirmez

Bel ağrılarının çok büyük bir kısmının fıtık kaynaklı olmadığına dikkat çeken uzmanlar, her fıtığın da ameliyat gerektirmediğini söylüyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emre Ünal, fıtıkların yüzde 90-95'inin ameliyat gerektirmeyecek bir tedavi yöntemiyle düzeldiğini belirtiyor. Ünal, "Ameliyat ancak geri dönüşsüz sonuçları olma ihtimali olan hastalarda yapılır. Hasta tedavilerin hiçbirine yanıt alamadıysa ya da tedaviye başlanmadan bacağında güç kaybıyla geldiyse ameliyat şarttır" açıklamasında bulundu. Ünal ayrıca, tarlada ve eğilerek iş yapan kişilerle spor ve egzersiz yapmayan, sigara içen ve kilolu insanlarda da bel fıtığı oranının yüksek olduğunu söyledi. Omurga kemiklerinin arasında disk denilen kıkırdak dokular olduğunu ve erişkin bir kişide 23 adet bulunduğunu belirterek sözlerine başlayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emre Ünal, "Disklerin zamanla bozulup arkaya doğru yer değiştirmesine bel fıtığı denir. Omurga kemiklerimizin hemen arkasında bacaklarımıza giden sinirler geçer. Bu durum omuriliğin ezilmesine sebep olabilir. Bu bir hastalıktır denilemez. 30 yaşından sonra bu kıkırdaklarda bir bozulma olur. Ufak kaymalar olursa bunlar çok normaldir. İnsanların yüzde 99'unda bu durumla karşılaşılabilir. Her bel fıtığı tedavi gerektirmez" dedi.

