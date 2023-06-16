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16 Haziran 2023 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 08:00:00

Hava değişimleri migren ataklarını tetikliyor

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Doç. Dr. Erdal Dilekçi, migrenin dünya genelinde insanlarda görülme oranının yüzde 16 olduğunu belirtti.

Herkes hava değişikliği veya mevsim değişikliğine benzer tepkiler vermez. Ancak bazı gıdalar, hormonal değişiklikler ve stres, en sık belirtilen migren tetikleyicileri arasında yer alırken değişken hava şartları da önemli bir faktörü oluşturur. Zaman zaman kronik hale gelen ve ataklar halinde seyreden bir baş ağrısı sendromu olarak tanımlanan migrenin, dünya genelinde insanlarda görülme oranının yüzde 16 olduğunu belirten Doç. Dr. Erdal Dilekçi, "İnsanların yüzde 90'ından fazlası hayatlarının bir döneminde baş ağrısıyla karşılaşmaktadır. Baş ağrılarının büyük bir çoğunluğu primer baş ağrısı tipinde olup, bu grupta en sık görülenler migren ve gerilim tipi baş ağrısıdır. Migrenin değişen aralıklarla ataklar halinde görülen baş ağrısı tipidir. Ağrı çoğu zaman ense, şakaklardan başlayarak göz çevresinde yoğunlaşan, zonklayıcı karakterdedir. Ataklar öncesinde veya atak anında bulantı, kusma, ses ve ışığa karşı hassasiyet görülebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : migren atak baş ağrısı
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