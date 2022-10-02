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02 Ekim 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:02 Ekim 2022 Pazar 07:30:00

Hamilelikte ‘maden suyu' iyi bir takviye

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Hamilelikte maden suyu tüketilmemelidir bilgisi doğru değildir. Aksine, hamilelik döneminde anne ve bebeğin ihtiyaç duyduğu minerallerin karşılanması için maden suyu iyi bir takviyedir.

Hamilelikte maden suyu tüketilmemelidir bilgisi doğru değildir. Aksine, hamilelik döneminde anne ve bebeğin ihtiyaç duyduğu minerallerin karşılanması için maden suyu iyi bir takviyedir. Özellikle magnezyum eksikliğinden kaynaklanan krampların tedavisinde dışarıdan alınan magnezyum takviyelerinin yanı sıra, doğal minerallerden biri olan magnezyum içeren maden suyu içilmesi de önerilir. Maden suyu ile sodanın aynı şey olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Dilek Çoban, "Maden suyu yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde, uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan, en az 1000 mg/l çözünmüş mineraller ve/veya eser elementler bulunduran, doğal yapısında karbondioksit içeren, yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usuller ile çıkartılan sıcak veya soğuk yeraltı suyudur. Çıkarıldığı yerde doğal yapısını koruyarak şişelenir. Soda ise tamamen yapay olarak tesislerde üretilen; işlenmiş suya karbondioksit gazı ilave edilerek elde edilen bir içecektir, doğal değildir. İçeriğinde sadece sodyum bikarbonat vardır" dedi.

Etiketler : Hamilelik MADEN SUYU Uzm. Dr. Dilek Çoba
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