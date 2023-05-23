Güneş lekesine limonlu çözüm

Güneş lekeleri bazen ilaçların yan etkisi şeklinde de oluşabilmektedir. Ancak genel olarak güneşin altında uzun süre vakit geçiren kimselerde daha fazla oluşmaktadır. Bitkisel tedavi uzmanları güneş lekesini geçirmek için limon suyunu öneriyor. Güneş lekelerine limon suyu sürerek geçmesini sağlayabilirsiniz. Ancak limon suyunu lekelerin üzerine sürdükten sonra yaklaşık yarım saat beklemeniz gerekmektedir. Sonrasında bölgenin suyla yıkanması gerekmektedir. Bir diğer faydalı uygulama ise aloe vera ile yapılabilir. Doğal aloe vera sürerek de güneş lekelerinden kurtulmanız mümkündür.

