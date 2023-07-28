Güneş ışınları kıyafetlerden de geçebilir

Dünyada görülme sıklığı her geçen gün artan cilt kanserinin 7'den 70'e herkesi tehdit ettiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Alakbarov, "Özellikle uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmak, cilt kanserinin önemli nedenlerinden biridir. Risk faktörleri arasında ise özellikle çocuklukta haşlanma olarak adlandırılan güneş yanıkları ve yıllar içerisinde sürekli alınan kümülatif güneş ışınları, açık ten, renkli göz ya da çilli bir cilde sahip olmak, yüzde veya vücutta çok fazla ben olması ve solaryuma girmek ilk sıralarda gelmektedir" dedi. Güneş ışınlarından korunmanın yollarından bahseden Uzm. Dr. Alakbarov, "Giysiler ve şapka ile güneşin derimizle temasını azaltmalıyız. Kumaşın cinsi bile korunmada etkili olur. Örneğin, polyester ve yün, pamuklu kumaşlara göre UV ışınlarını daha çok emer. Kumaşın UV ışını emen kimyasallarla yıkanması korunmayı artırır. Ultraviyole ışınlarının kumaşlardan da geçebildiğini biliyoruz. Çok ince ve açık renkli kumaşlardan bu geçiş daha yoğun olurken, koyu renkli kumaşlardan geçiş daha azdır. Bu nedenle çok ince ve açık renkli ürünler güneşin şiddetinin fazla olduğu dönemlerde tercih edilmemelidir" şeklinde konuştu.

