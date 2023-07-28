VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel piyasalar merkez bankaları sonrası karışık seyrediyor
Ticaret Bakanlığı fırsatçılara 361 milyon lira ceza kesti
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Bizim arkamızdan iş çevirip kaçak kat çıkmış
Yunan basınının gündeminde! Düşmanları alt eden bir özelliğine dikkat çektiler
Yerli turiste indirim çağrısı: En pahalı oda boş odadır
BM'den sıcaklık uyarısı: Dünya felaket bir yolda!
28 Temmuz 2023 Cuma 07:18:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 07:18:00

Güneş ışınları kıyafetlerden de geçebilir

ABONE OL

Dünyada görülme sıklığı her geçen gün artan cilt kanserinin 7'den 70'e herkesi tehdit ettiğini belirtti.

Dünyada görülme sıklığı her geçen gün artan cilt kanserinin 7'den 70'e herkesi tehdit ettiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Alakbarov, "Özellikle uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmak, cilt kanserinin önemli nedenlerinden biridir. Risk faktörleri arasında ise özellikle çocuklukta haşlanma olarak adlandırılan güneş yanıkları ve yıllar içerisinde sürekli alınan kümülatif güneş ışınları, açık ten, renkli göz ya da çilli bir cilde sahip olmak, yüzde veya vücutta çok fazla ben olması ve solaryuma girmek ilk sıralarda gelmektedir" dedi. Güneş ışınlarından korunmanın yollarından bahseden Uzm. Dr. Alakbarov, "Giysiler ve şapka ile güneşin derimizle temasını azaltmalıyız. Kumaşın cinsi bile korunmada etkili olur. Örneğin, polyester ve yün, pamuklu kumaşlara göre UV ışınlarını daha çok emer. Kumaşın UV ışını emen kimyasallarla yıkanması korunmayı artırır. Ultraviyole ışınlarının kumaşlardan da geçebildiğini biliyoruz. Çok ince ve açık renkli kumaşlardan bu geçiş daha yoğun olurken, koyu renkli kumaşlardan geçiş daha azdır. Bu nedenle çok ince ve açık renkli ürünler güneşin şiddetinin fazla olduğu dönemlerde tercih edilmemelidir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Güneş ışınları Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Alakbarov cilt kanseri
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
Çocuklara moral verdi

Çocuklara moral verdi
Deprem fobisine Tiny House çözümü

Deprem fobisine Tiny House çözümü
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX