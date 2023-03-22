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22 Mart 2023 Çarşamba 07:15:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 07:15:00

Güneş gözlüğü her mevsim takılmalı

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Kış mevsiminde güneş gözlüğü kullanmanın yaz aylarına göre daha faydalı

Kış mevsiminde güneş gözlüğü kullanmanın yaz aylarına göre daha faydalı olduğunu belirten uzmanlar, "Bizim toplumumuz güneş gözlüğünün sadece yazın takıldığını düşünüyor, aslında bu çok doğru değil" dedi. Uzmanlar "Kış aylarında güneş dünyaya yakın ve yatay gider, yazın ise dik ve yukarıdan gider. Bu yüzden kış aylarında daha fazla yansıma olur, bu da gözleri rahatsız eder. Güneş ışınlarının gözünüzü almaması ve soğukta gözlerinizin üşümemesi için kış aylarında mutlaka polarize ya da açık renkli gözlükler kullanmalısınız. İnsanlarımız sağlığı için kaliteli ürünler almalıdır, imitasyon ürünleri tercih edilmemelidir" diye uyardı.


Etiketler : GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ Kış mevsimi güneş gözlüğü kullanma

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