VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bu balık pek bilinmiyor ama mangalları söndürüyor
"Darbe anayasasına son vermenin vakti gelmiştir"
İngiltere'den 3. doz aşı açıklaması: Yüzde 90 oranında koruyor
O bölgede 100'ün üzerinde sivili katlettiler!
Bilim Kurulu üyesi, Omicron'un kuluçka süresini açıkladı!
Ambargolar Türkiye'yi durduramadı
Afrin operasyonu öncesi bilgi aktardığı tespit edildi!
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert cevap
KDV düşecek mi?
Öldürülen terörist HDP vekilin sevgilisi çıktı!
Yunanistan'a 12 mil uyarısı
Meteoroloji'den flaş sarı uyarı geldi!
Tüm çalışanları ilgilendiriyor!
Sınırlarımı zorlamayı seviyorum
Selcan Hatun bir parçam
En büyük zenginliğim evlatlarım
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 09 Ocak
Gözde arpacık sorununu sık yaşayanlara uyarı
Deride kabarık ve kızarıklık Omicron belirtisi
Rahim ağzı kanserinde rahmi kurtarmak mümkün
Yüzü sıkı ve gergin gösteren doğal maske
Nefes darlığı çekenler dikkat: Korona değil kalpte sorun olabilir
'Türk Merdivenleri'ne kırmızı alçı tozuyla saldırı
Kovid-19'un yeni mutasyonu: Deltacron
09 Ocak 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 09:30:00

Gözde arpacık sorununu sık yaşayanlara uyarı

ABONE OL

Çocuklardaki arpacığın nedeni öğrenmek ve tedavisine hızla başlamak için geç kalmayın. Gözdeki arpacığı ovuşturmak ve sıkmak enfeksiyonu yayar. Bu yüzden arpacığa hekim kontrolünde tedavi uygulamak gerekir.

Çocuklardaki arpacığın nedeni öğrenmek ve tedavisine hızla başlamak için geç kalmayın. Gözdeki arpacığı ovuşturmak ve sıkmak enfeksiyonu yayar. Bu yüzden arpacığa hekim kontrolünde tedavi uygulamak gerekir. Doç. Dr. Sevil Karaman, çocuklarda yetişkinlerden daha sık arpacığın görüldüğünü ifade ederek, "Halk arasında yaygın olarak arpacık olarak bilinen it dirseği, gözyaşı yağ bezlerinin iltihaplanmasıdır. Arpacık, göz kapağındaki yağ üreten yağ veya ter bezlerinde oluşan bir enfeksiyondan kaynaklanır. Enfeksiyona genellikle Staphylococcus aureus adı verilen bakteriler neden olur. Çocuklar meraklı oldukları için her yere dokunurlar, her şeyi ellerler. Sonra da ellerini gözlerine götürürler. Enfeksiyona daha çok maruz kalırlar" dedi. Karaman, çocukların gözünde arpacık oluşma riskini arttıran durumlara ilişkin, "Çocuğunuzda daha önce geçirilmiş arpacık öyküsü, Seboreik dermatit veya rosacea adı verilen cilt rahatsızlıkları veya şeker hastalığı var ise daha sık arpacık oluşabilir. Arpacık teşhisi genellikle çocuğunuzun tam bir tıbbi geçmişine ve fizik muayenesine dayanarak konulur. Teşhisi doğrulamak için genellikle ek testler gerekli değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Gözde arpacık Doç. Dr. Sevil Karaman Staphylococcus aureus
Kaan Tangöze'den türkü albümü

Kaan Tangöze'den türkü albümü
Sorun çıkaranla çalışmam

Sorun çıkaranla çalışmam
‘Leyla ile Mecnun' olmak heyecan verici

‘Leyla ile Mecnun' olmak heyecan verici
Özge jüri koltuğunda

Özge jüri koltuğunda
Çağlar yine zirvede

Çağlar yine zirvede
Ankara'da evleniyor iddiası

Ankara'da evleniyor iddiası
Pijama partisi

Pijama partisi
Yoğun ilgiden memnun

Yoğun ilgiden memnun
Yeni yaşa anlamlı adım

Yeni yaşa anlamlı adım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER