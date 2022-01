Gözde arpacık sorununu sık yaşayanlara uyarı

Çocuklardaki arpacığın nedeni öğrenmek ve tedavisine hızla başlamak için geç kalmayın. Gözdeki arpacığı ovuşturmak ve sıkmak enfeksiyonu yayar. Bu yüzden arpacığa hekim kontrolünde tedavi uygulamak gerekir. Doç. Dr. Sevil Karaman, çocuklarda yetişkinlerden daha sık arpacığın görüldüğünü ifade ederek, "Halk arasında yaygın olarak arpacık olarak bilinen it dirseği, gözyaşı yağ bezlerinin iltihaplanmasıdır. Arpacık, göz kapağındaki yağ üreten yağ veya ter bezlerinde oluşan bir enfeksiyondan kaynaklanır. Enfeksiyona genellikle Staphylococcus aureus adı verilen bakteriler neden olur. Çocuklar meraklı oldukları için her yere dokunurlar, her şeyi ellerler. Sonra da ellerini gözlerine götürürler. Enfeksiyona daha çok maruz kalırlar" dedi. Karaman, çocukların gözünde arpacık oluşma riskini arttıran durumlara ilişkin, "Çocuğunuzda daha önce geçirilmiş arpacık öyküsü, Seboreik dermatit veya rosacea adı verilen cilt rahatsızlıkları veya şeker hastalığı var ise daha sık arpacık oluşabilir. Arpacık teşhisi genellikle çocuğunuzun tam bir tıbbi geçmişine ve fizik muayenesine dayanarak konulur. Teşhisi doğrulamak için genellikle ek testler gerekli değildir" değerlendirmesinde bulundu.