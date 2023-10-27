Geri ödeme listesine 44 ilaç daha alındı
Kaynak: AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilacın daha bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklendiğini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal güvenlik alanında sağladıkları destekler ile vatandaşların yanında olduklarını belirtti.
Sosyal güvenlik alanında sağladığımız destekler ile vatandaşlarımızın yanındayız.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 27, 2023
Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine" alındı.
Böylelikle bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısını 8375'e çıkardık.... pic.twitter.com/meQNDxkWRW
Paylaşımında, 9 kanser, 2 diyabet, 4 alerjik rinit ve astım, 3 sindirim sistemi, metabolik hastalık, hipertansiyon, multiple skleroz ve 6 kalp damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 44 ilacın geri ödeme listesine alındığı bilgisini veren Işıkhan, şunları kaydetti:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine' alındı. Böylelikle bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısını 8 bin 375'e çıkardık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."