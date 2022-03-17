Geçmeyen ses kısıklığı kanser belirtisi

Uzmanlar baş ve boyun kanserlerinin son derece hayati öneme sahip bir kanser türü olduğunu belirterek, "Türkiye'de en sık gırtlak, dudak ve dil kanserleri görülüyor. Baş ve boyun kanserleri erkeklerde, kadınlardan yaklaşık 5 kat fazla görülmektedir. İleri yaşlarda bu kanserlerin sıklığı artmaktadır" dedi. KBB Uzmanı Dr. Bahar Kayahan Sirkeci, baş ve boyun kanserlerinde en önemli nedenin sigara kullanımı olduğunu ifade ederek, "Bununla birlikte, alkol kullanımı ve HPV virüs enfeksiyonları ve ağız hijyeninin bozuk olması önemli etkenler arasındadır. Belirtileri arasında baş ve boyunun herhangi bir bölgesinde şişlik (gittikçe büyüyen tarzda), ağız içinde, dilde veya dudakta iyileşmeyen yaralar, çiğnemede ve yutkunmada güçlük, devam eden ses kısıklığı veya seste değişiklik, nefes alma veya konuşma güçlüğü sayılabilir" diye konuştu.

