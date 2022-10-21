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21 Ekim 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 08:30:00

Gebelik kontrollerinizi ihmal etmeyin

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tuğçe Demir, "Tarama testleri, anne karnındaki bebeğin sağlığı hakkında önemli ipuçları verir. O nedenle 2'li, 4'lü taramaları ve detaylı ultrasonu yaptırın. Çünkü bu testlerden sonra 'yüzde 90 doğruluk payıyla bu bebek' sağlıklı diyebiliyoruz" dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tuğçe Demir, "Tarama testleri, anne karnındaki bebeğin sağlığı hakkında önemli ipuçları verir. O nedenle 2'li, 4'lü taramaları ve detaylı ultrasonu yaptırın. Çünkü bu testlerden sonra 'yüzde 90 doğruluk payıyla bu bebek' sağlıklı diyebiliyoruz" dedi. Gebelikteki tarama testleri hakkında bilgiler Demir; "Gebelikte yapılan taramalar 11. ve 14. haftalarda yaptığımız 2'li tarama, 16. hafta civarında yaptığımız 4'lü tarama ve 20. hafta civarında yapılan detaylı ultrasondan ibaret. Bu tarama testlerinde bebeğin kromozom sayısı ve belli başlı genetik hastalık aktarımı var mı diye bakılıyor. Ek olarak, omurga açıklığı ve sinir sistemi kontrol edilirken, detaylı ultrasonda da bebeğin tüm organları inceleniyor. Bunların akabinde sonuç olarak yaklaşık yüzde 90 doğruluk payıyla bu bebek normal diyebiliyoruz. Ama tarama testlerinde bebekteki bazı sağlık sorunları ilgili hiçbir zaman yüzde 100 tanı koyamıyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Gebelik kontrollerin Dr. Tuğçe Demir Kadın Hastalıkları ve Doğum
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