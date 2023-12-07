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07 Aralık 2023 Perşembe 12:10:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 12:10:00

Gazze'de kurulacak sahra hastanesinde sona gelindi

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanı Koca, sahra hastanesi için incelenen 3 yerleşim yerinin altyapı açısından uygun olmadığını, dördüncü bir yerleşim yeri için fizibilite çalışmaları yapıldığını söyledi. Koca, "Önümüzdeki günlerde sanırım altyapısı daha iyi olan bu alanda hızla sahra hastanesini kurma durumumuz söz konusu olacak." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'den hasta transferiyle ilgili İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan üçlü koordinasyon ekibinin çalıştığını belirtti.

Şu ana kadar Türkiye'ye 144'ü hasta, 86'sı refakatçi olmak üzere 200 kişinin ulaştığını aktaran Koca, "114 hastamızdan çocuk hasta sayısı 26 kişiydi. İki hastamızı da maalesef kaybettik. Halen 7 hastamız yoğun bakımda takip edilmektedir. Diğer hastalarımızın şu an için ciddi bir sorunu görünmüyor. Takipleri devam ediyor." dedi.

"20 AMBULANSIMIZ RUHSATLARI ALINMIŞ ŞEKİLDE SINIRDA BEKLİYOR"

Bundan sonraki süreç için koordinasyon ekibinin yeni hastaların transferini yapmak üzere çalışmalarına devam ettiğini belirten Koca, şöyle devam etti:

Önümüzdeki dönemde bizim temelde yapmak istediğimiz sahra hastanesini yerinde açarak hizmeti yerinde vermek. Bununla ilgili bir ekibimiz biliyorsunuz Gazze'de üç yerleşim yerini incelemişti, üç yerleşim yerinin de altyapı açısından çok uygun olmadığını gördük, dördüncü bir yerleşim yeri için yeniden fizibilite çalışmaları yapıldı. Refah Sınır kapısına daha yakın olan bu dördüncü noktanın uygun olacağını düşünüyoruz.

Önceki gün İsrail Sağlık Bakanı bugün Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Bu konuda mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde sanırım altyapısı daha iyi olan bu alanda hızla Sahra hastanesini kurma durumumuz söz konusu olacak, o durumda da hastaları daha çok yerinde tedavi etme konusunda imkânımız olacak. 20 ambulansımız ruhsatları alınmış şekilde sınırda bekliyor. Sahra hastanemizle birlikte onların da Gazze'ye geçişi söz konusu olacak.

"İKİ YAVRUMUZA DA ULAŞTIK"

Tedavi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yapan çocuklarla ilgili de konuşan Koca, "Bir değil iki küçük kardeşimiz vardı. Birisi sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle çağrıda bulunmuştu. İki çocuğumuza da yavrumuza da ulaştık. Adreslerine ulaştık onunla ilgili de iletişim halindeyiz." dedi.

Etiketler : sağlık bakanlğı fahrettin koca gazze sahra hastanesi
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