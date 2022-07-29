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29 Temmuz 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 09:30:00

Fazla çay içmek vücuttaki ödemi artırır

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Ödemin dokularda olması gerekenden fazla sıvının birikmesi olarak bilindiğini aktaran Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Genel olarak ellerde, ayaklarda, bacaklarda ve kollarda ödem görülebilir. Dönemsel olarak değişkenlik göstermekle birlikte yaz aylarında ödem artıyor" dedi.

Ödemin dokularda olması gerekenden fazla sıvının birikmesi olarak bilindiğini aktaran Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Genel olarak ellerde, ayaklarda, bacaklarda ve kollarda ödem görülebilir. Dönemsel olarak değişkenlik göstermekle birlikte yaz aylarında ödem artıyor" dedi. Beslenme alışkanlıklarının sağlığı etkilediği gibi ödem problemlerine de neden olduğunu belirten Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Su tüketimi bu problemlerin en başında gelmektedir. Su tüketimi cinsiyete, yaşa, fiziksel aktivitenize ve ağırlığınıza göre değişir. Gereğinden az su tüketmek hem ödeme neden olmakta hem de metabolizmayı yavaşlatmaktadır. Su tüketiminin gereğinden fazlası da zararlıdır. Fazla su da ödem yapar ve elektrolit kaybına neden olarak sizi halsizleştirir. Düşünmekte bile güçlük çekersiniz. Meyve suyu, çay, kahve gibi içecekler su yerine geçmemektedir. Aksine fazla çay ve kahve tüketmek su kaybına neden olur ve dokularınız şişer. Tek tip beslenmek yani sadece karbonhidrat veya sadece protein ağırlıklı beslenmek hem kilo almanıza hem de ödeme neden olur" diye uyardı.

Etiketler : Fazla çay içmek vücuttaki ödemi artırır ödem çay
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