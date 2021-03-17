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17 Mart 2021 Çarşamba 07:26:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 07:26:00

Eve paket servis hipertansiyona davetiye

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Uzmanlar, çocukluk çağında obezite, hipertansiyon, insülin dengesizlikleri gibi sağlık sorunları ile hekime başvuran hasta sayılarında belirgin bir artış yaşandığını belirtti.

Prof. Dr. Önder Yavaşcan, "Erişkin yaşın hastalığı olarak bilinen ve tohumları aslında çocukluk çağında atılan hipertansiyon sorununu artık çocukluk çağında çok sayıda hastaya tanı koyup tedavi etmeye başladık" ifadesini kullandı. Yavaşcan, toplumda her yaş grubunun artık günün büyük kısmını telefon, tablet gibi mobil cihazları kullanarak ya da bilgisayar karşısında geçirdiğini ifade ederek, "Fiziksel hareketsizlik çoğu zaman yemek yemeyi de beraberinde getiriyor. Bu yaşam şekli obeziteyi hızla yaygınlaştırıyor. Gençlerde bu yaşam tarzının sonucu obezite ve obezitenin sonucu ise kaçınılmaz olarak hipertansiyon oluyor" bilgisini verdi. Hipertansiyonun sadece yetişkinlerde görülmediğini belirten Yavaşcan, şunları kaydetti: "Artık 13-18 yaş grubunda hipertansiyon sorunu ile daha çok karşılaşıyoruz. Aşırı tuz içeren hazır gıdalara çok kolay ulaşma, eve sağlanan servisler, değişen yeme alışkanlıklarımız, sık öğünlerle ve uygunsuz miktarlarda tüketilen kalitesiz beslenme alışkanlıkları bir yaşam tarzı haline gelmiş durumda. Aldığımız gıdalara dikkat etmeliyiz ve hareketli olmaya özen göstermeliyiz."

Etiketler : hipertansiyon eve yemek paket servis
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