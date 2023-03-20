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20 Mart 2023 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 07:30:00

Estetikte trendleri sosyal medya belirliyor

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Sosyal medya ile birlikte günümüzde güzellik algısında sürekli bir değişim meydana geldiğini ve bu durumun estetik cerrahisini de etkilediğini kaydeden Estetik Cerrahı Op. Dr. Cemil Işık, " Gençler arasında estetik trendleri oldukça değişken. Bu durum ameliyatlarda da etkili oluyor" dedi.

Sosyal medya ile birlikte günümüzde güzellik algısında sürekli bir değişim meydana geldiğini ve bu durumun estetik cerrahisini de etkilediğini kaydeden Estetik Cerrahı Op. Dr. Cemil Işık, " Gençler arasında estetik trendleri oldukça değişken. Bu durum ameliyatlarda da etkili oluyor" dedi. Op. Dr. Cemil Işık, "Son dönemlerde göz estetiğine karşı bir ilgi var. Genç hastalarda görme alanını etkileyecek kadar göz kapaklarında sarkmalar görebiliyoruz. Bu hastalarda hem işlevselliği geri kazanmak için hem de hastanın kendisini iyi hissetmesini sağlamak için operasyon yapabiliyoruz. Ancak son dönemlerde trend haline gelen badem göz ameliyatları daha çok estetik problemler için yapılmakta" dedi. Badem göz cerrahi işlemi hakkında bilgiler veren Işık, "Badem göz aslında gözümüzün dış kısmının iç kısmından daha yukarıda olmasıdır. İşlem sonrasında özellikle yara yeri enfeksiyonları ve göz kapağının dışa doğru açılması gibi problemleri görebiliyoruz. Göz kapağının dışa doğru açılmasıyla beraber kuru göz, kırmızı göz dediğimiz önemli sorunlara yol açabiliyor" diye konuştu.

Etiketler : Estetikte trendleri Op. Dr. Cemil Işık Estetik Cerrahı

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