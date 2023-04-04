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04 Nisan 2023 Salı 06:55:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 06:55:00

Epilepsi atağında soğan, sarımsak koklatmayın

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Halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen nörolojik bir rahatsızlık olan epilepsi, beynin elektriksel sistemindeki bir bozukluk olarak ifade ediliyor.

Halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen nörolojik bir rahatsızlık olan epilepsi, beynin elektriksel sistemindeki bir bozukluk olarak ifade ediliyor. Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. İhsan Kafadar "Vücutta ani kasılmalar, kollarda ve bacaklarda kontrol edilemeyen sallantılar, şuur kaybı, seri şekilde baş sallama hareketi, sabit bir noktaya bakmak gibi belirtileri olan epilepsi bulaşıcı değil. Nöbet gördüğümüz zaman hastanın ağzını açmamak lazım, hastanın dişlerine, diline zarar verebiliriz. Soğan, sarımsak koklatmamak ve kişiyi tokatlamamak lazım. İlk müdahaleyi öğrenmek en doğru şey olacaktır" dedi. Prof. Dr. İhsan Kafadar, "Çocukların ufak yaşlardayken katılma nöbetleri oluyor epilepsi ile karıştırılıyor. Migren atakları olabiliyor, epilepsilerle karıştırılabiliyor. Epilepsi birçok klinik tabloyla karşımıza çıkabildiği gibi birçok hastalıkla da karışma ihtimali olan bir hastalık grubu" diye konuştu.

Etiketler : Epilepsi atağında soğan Uzmanı Prof. Dr. İhsan Kafadar sarımsak koklatmayın

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