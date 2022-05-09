Enfeksiyondan koruyan doğal reçete: kuşburnu

Soğuk algınlığı ve gribe çare olduğu bilinen 'kuşburnu çayı' aynı zamanda enfeksiyondan koruyor. Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor. Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan kuşburnunun birçok kullanım şekli vardır. İster çay, ister marmelat olarak kullanılsın, iltihapların iyileşmesinde iyi bir yardımcı olup biriken ödemlerin atılmasını sağlar. İçeriğindeki güçlü bileşenlerle kuşburnu, enfeksiyon durumlarının iyileşme zamanını kısaltır. Kuşburnunun kolesterole karşı etkisi, onun birçok rahatsızlığı da önlemesine yardımcı olur. Kolesterol seviyesini dengeleyen kuşburnu, böylece oluşabilecek kalp ve damar rahatsızlıklarının da önüne geçmiş olur.



KAYNATTIKÇA VİTAMİNİ AZALIR

Kuşburnu çayını demlemek için bir bardak sıcak su içine, hafif ezilmiş 5-6 adet kuşburnu meyvesi atılıp 10 dakika beklenir. Çayın demlenmesi sırasında üstünün kapalı tutulması gerekir. Böylece C vitaminini oluşturan askorbik asit kaybının önüne geçilir. Demlenme süresi ne kadar uzatılırsa içindeki C vitamini kaybı o kadar çok olur.