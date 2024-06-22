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22 Haziran 2024 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:22 Haziran 2024 Cumartesi 12:00:00

En önemli ölüm sebeplerinden biri... Göğüs ağrısı 10 dakikayı geçiyorsa aman dikkat!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Genci yaşlısı herkesi derinden etkileyen kalp krizinde uzmanlar ‘göğüs ağrısı' uyarısı yaptı. Prof. Dr. Akgöz, “Ağrı süresi 10 dakikayı geçiyorsa hemen hastaneye gidin” dedi.

Kalp krizi tüm dünyada en önemli ölüm sebeplerinden biri olmaya devam ediyor. Ülkemizde her yıl yaklaşık 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Acıbadem Dr. Şinasi Can Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Haldun Akgöz, kalp krizinin en yaygın belirtisinin 'göğüs ağrısı' olduğuna dikkat çekerek, "Ağrı süresi 10 dakikayı geçtiğinde akla mutlaka kalp krizi gelmelidir. Bu durumda hastaya en kısa sürede tam teşekküllü bir hastanede müdahale etmek yaşamsal önem taşımaktadır. Günümüzde erken tanı ve doğru tedavi sayesinde kalp krizinden ölüm oranları giderek azalmaktadır" dedi ve şöyle devam etti:

ŞİDDETİ YAVAŞ YAVAŞ ARTIYOR

"Ağrı girdikten sonra şiddeti yavaşça artar. Nefes almakla şiddeti değişmez, genel olarak baskı tarzında künt bir ağrıdır. Hasta ağrıyı parmakla gösteremez, eli veya yumruğu ile göğüs üzerindeki yerini tarif edebilir. Buna nefes darlığı, çarpıntı, terleme, kusma da eşlik edebilir."

KRİZ ANINDA AĞRI KESİCİ VERMEYİN

Kalp krizi geçiren hastaya doğru müdahalede bulunmak yaşamsal önem taşıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Haldun Akgöz, kalp krizi sırasında yapılan bazı hatalı uygulamaların hastaya ciddi zarar verebileceğini işaret ederek, "Başını soğuk suyla yıkama, ağrı kesici verme, hatta mide rahatsızlığına yorarak hastayı kusmaya teşvik etme girişimleri sadece daha fazla zarar verme potansiyeli taşır ve zaman kaybını artırır" uyarısında bulunuyor.

Etiketler : kalp krizi göğüs ağrısı ölüm
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