Emziren annelerde kanser riski daha düşük

Anne sütünün bebek dışında anne sağlığı için de önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Anne sütündeki maddeler, annenin de DNA'sını değiştiriyor. Emziren annelerde meme kanseri, kolon kanseri ve inme gibi hastalıklar yüzde 25 daha az görülüyor. Anne sütü ile beslenen bebekler ise diyabet, hipertansiyon, alerji ve kronik bağırsak hastalıklarına daha az yakalanıyor" dedi. Sağlıklı toplumun temelinde anne sütünün olduğuna değinen Prof. Dr. Karabayır, "Anne sütü vermenin hem bebeğe hem de annenin damar sağlığına olan etkisi yüksek. Anne ve bebeğe faydası çok büyük. Anne sütünün, bebek ve anneye verdiği sağlığın olması dışında toplum sağlığına da etkisi yüksek. Annelerin çalıştıkları yerlerde uygun bir ortam, uygun zaman sağlanması, süt izninin kullandırılması anne ve bebek dışında toplum sağlığı için de oldukça önemlidir. Anne sütü sayesinde anneler ve bebekler daha az metabolik sendroma yakalanıyorlar. Özellikle anne sütü ile beslenen bebekler daha az diyabet, hipertansiyon, alerji ve kronik bağırsak hastalıklarına daha az yakalanıyor" diye konuştu.