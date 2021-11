Elma çayı astım şikayetlerini azaltır

Mineral deposu elma çayı, elma çayı, antioksidan ve mineral için kullanılan yaygın bir bitkisel içecektir. Kırmızı elmadan ziyade yeşil elma tercih edilir, çünkü yeşil elma sağlık açısından daha faydalıdır. Elma ağacının beyaz çiçeği ve elmanın kabuğu da elma çayı yapmak için kullanılabilir. Bitkisel tedavi uzmanları "Elmanın doğal bir astım tedavisi gibi davrandığı ve genel akciğer sağlığı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Elma flavonoidlerinin, astım semptomlarını diğer antioksidanlardan ve besinlerden daha iyi kontrol etmeye yardımcı olan özel etkileşimlerinin bulunduğu görülmüştür. Cilt, göz, bağışıklık ve beyin sağlığı için önemli olan güçlü bir antioksidan olarak düşünülen C vitamini ihtiva eder. Taze sebze ve meyvelerden elde ettiğimiz diğer antioksidanlar gibi, C vitamini serbest radikal hasarıyla mücadele eder ve DNA ve hücrelerin mutasyon ve bozulmalardan korunmasına yardımcı olur. Elma çayı gibi C vitamini bakımından zengin gıdaların doğal yaşlanma karşıtı etkileri vardır, çünkü C vitamini; cilt hücrelerinin yenilenmesini teşvik eder, yaraları veya kesikleri iyileştirmeye yardımcı olur, enfeksiyonlara ve zararlı bakterilere karşı koruma sağlar ve ayrıca UV ışığına maruz kalma nedeniyle oluşabilecek hasarı engeller" dedi.