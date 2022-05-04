Eklem kireçlenmesinin ilacı egzersiz

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Teoman Atıcı, osteoartrit yani eklem kireçlenmesinin kronik bir hastalık olmasına rağmen tedaviyle ağrıların önemli ölçüde azaltılarak hastalığın ilerlemesinin önlenebileceğini söyledi. Doç. Dr. Atıcı, tedavinin ilk aşamasında hayat tarzı değişikliklerinin yer aldığını dile getirdi. Egzersizlerle hasta şikayetlerinde azalma görüldüğünü belirten Doç. Dr. Atıcı, "Eklem kireçlenmesi hastalarında egzersiz programlarıyla eklem çevresi kas güçlerinin arttırılması ve aerobik kapasitenin yükseltilmesi hedeflenir. Egzersizler genellikle diğer tedavi yöntemlerine destek hedefiyle kullanılmaktadır. Cerrahi tedavi uygulanmış hastalarda da egzersizler fonksiyonel sonuçları iyileştirmektedir. Hastalar kendilerine uygun egzersiz programları için mutlaka hekim desteği almalıdır" diye konuştu.