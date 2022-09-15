VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
10 soruda 'Sosyal Konut Projesi'nin merak edilenleri
Bakan Bozdağ'dan İsveç ve Finlandiya'ya iade tepkisi
Tarihi zirve... Erdoğan ve Putin'in görüşme zamanı belli oldu
Kaza mı suikast mi?
Türkiye'nin İlk Bankacılık Okulu Olan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu Yeni Eğitim Dönemine Başladı
Türkiye tarihinde ilk: NATO tatbikatına çağrıldı
"Sona yaklaştık"
Nebati'den Financial Times'in haberine cevap
İstanbul'da kripto cüzdan vaadiyle dolandırıcılık yapmak isteyen 2 şüpheli yakalandı
PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
Bakan Özer açıkladı: Öğretmenevlerinde yüzde 50 indirim
"Azerbaycan'ı durdurup Erdoğan'a ders vermeliyiz"
Osmanlı'ya alenen hakaret etti!
CHP'nin bir yalanı daha patladı
'Kılıçdaroğlu aday olmasın' diyen dersini alıyor
Ermenistan bozguna uğradı! Azerbaycan ordusu yerle bir etti
Sosyal konut kiraya verilebilecek mi?
Yoğun diplomasi trafiği
Flamenkodan türkülere
Tanzanya'ya yardım eli
Vapurda düğün
Çekimleri bitirdik
'O Kız' heyecanı
Ev ziyareti
15 Eylül 2022 Perşembe 11:57:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 11:57:00

DSÖ'den müjde niteliğinde açıklama: Salgında sonu görüyoruz, fakat orada değiliz

Kaynak: NTV

ABONE OL

Dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Örgütü'nden sevindiren haber geldi. DSÖ, haftalık can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede seyrettiğini açıkladı.

Korona Virüs salgınında sona yaklaşıldığını açıklayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), haftalık can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geldiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ve maymun çiçeği salgınları ile Pakistan'daki sellerin sağlık hizmetlerine etkisini değerlendirdi.

FIRSATI ŞİMDİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız." diye konuştu.

Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelere risk grubu altındaki vatandaşların tamamını aşılama ve nüfuslarının yüzde 70'ni aşılama hedefini tutturma çağrısını yineledi.

Kovid-19 ile birlikte maymun çiçeği salgınında da küresel oranda düşüşün sürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Tıpkı Kovid-19'da olduğu gibi maymun çiçeğiyle mücadelede de rahata alışmamak ve gardımızı düşürmemek gerekir. Tüm ülkeler ve topluluklar, şimdiye kadar yaptıklarını yapmayı sürdürmelidir." açıklamasında bulundu.

PAKİSTAN'DA 1500 TIBBİ TESİS HASAR GÖRDÜ

Selin ardından ortaya çıkacak salgın hastalıklara karşı DSÖ'nün Pakistan Sağlık Bakanlığı ile birlikte tedbir aldığı bilgisini paylaşan Ghebreyesus, "Kızamık, kolera ve sıtma gibi salgınlarla mücadeleye hazırlanıyor, bunun yanı sıra deri ve göz enfeksiyonu, tifo ateşi ve beslenme yetersizliği gibi hastalıklara karşı tedavi yardımında bulunuyoruz." dedi.

Etiketler : DSÖ Ghebreyesu Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
Albüm yok konser var

Albüm yok konser var
Hem oynadı hem söyledi

Hem oynadı hem söyledi
Sürpriz olsun

Sürpriz olsun
Barınaktan klip çekimine

Barınaktan klip çekimine
Kazanın öncesini hatırlamıyorum

Kazanın öncesini hatırlamıyorum
Teşkilat'tan ‘Kuruluş Osman'a

Teşkilat'tan ‘Kuruluş Osman'a
Benim için çalışmak ibadet

Benim için çalışmak ibadet
Kendini işine verdi

Kendini işine verdi
KKTC sahnesi

KKTC sahnesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes