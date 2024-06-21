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21 Haziran 2024 Cuma 17:31:00 - Güncelleme:21 Haziran 2024 Cuma 17:31:00

Dondurmayla gelen öksürüğe çözüm!

Kaynak: GUNES.COM

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Öksürük vücudun dışarıdan gelen faktörlere karşı geliştirebildiği bir refleks olarak ortaya çıkıyor. Sıcak havaların vazgeçilmezi olan dondurma boğaz ağrısına sebep olabiliyor. Boğaz ağrısına eşlik eden semptomlar ile kendimizi hastalığa teslim etmiş oluyoruz. Bazı boğaz ağrıları kalıntı bırakacak tarzdayken bazıları başlayıp bitebiliyor. Fakat boğaz ağrısına evde çözüm bulabilir miyiz? Ağrıyı nasıl minimuma indiririz? İşte boğaz ağrısı için evde tedavi yöntemleri…

Sebze ve meyveler vücudumuzun bağışıklığını yükselterek hastalığa karşı korur. Peki boğaz ağrısını hissettiğimiz an evde neler yapabiliriz? Boğaz ağrısıyla gelen öksürüğün önüne nasıl geçeriz? Evde yapılabilecek çözümler bir yana dursun, uzun süreli boğaz ağrıları için mutlaka tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulmalıdır.

Sarımsak tüketin

Boğaz ağrısına iyi gelecek olan şeylerden biri sarımsaktır. Sarımsak doğal bir antibiyotiktir. Enfeksiyonlarla nasıl savaşacağını iyi bilir. Çiğ şekilde çiğneyerek tüketebilirsiniz. Eğer mideniz bulanıyorsa tadını kamufle etmek adına bal dökebilirsiniz. Sarımsağı yutmak ya da çiğnemek için hasta olmayı beklemenize gerek yok. Hasta olmadan da tüketebileceğinizi unutmayın.

Nane çiğneyin

Nane çiğnemek, boğazın yanma hissini, tahriş ve yutkunma zorluğunu minimuma indirir.

Ayaklarınızı sıcak tutun

Öksürük, boğaz ağrısı ve hastalıkların başlama sürecine dikkatli şekilde bakarsanız çoğunlukla sebebinin ayağın üşümesi olduğunu göreceksiniz. Ayakları sıcak tutalım...

Tuzlu su ile gargara yapın

Boğaz ağrısını hafifleterek iltihabın çözülmesine sebep olacaktır.

Bitki çayları tüketin

Şişen boğazın hafiflemesine ve sakinleşmesine sebep olur. Bitki çayları tüketerek boğaz ağrısının hafiflemesine sebep olabilirsiniz.

Pekmez tüketin

4 kaşık pekmezi ısıtarak ılık şekilde tükettiğiniz taktirde hastalıklara karşı önlem almış, boğaz ağrınız var ise ağrıyı minimuma indirmiş olacaksınız.

Nane limonlar içilsin!

Nane limon, öksürük ve grip semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur. Boğaz ağrısı, öksürük ve burun tıkanıklığı gibi belirtiler üzerinde rahatlatıcı etkisi vardır.

DİKKAT!

Hamileler, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar bir uzmana danışmadan bu tarz doğal yöntemleri denememelidir.

Etiketler : Evde boğaz ağrısı Boğaz ağrısı nasıl geçer evde çözüm
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