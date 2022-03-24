Doğum sonrası idrar kaçırma diyetle geçiyor

Haber: Yasemin İLAN

Hamilelik sırasında ve sonrasında, yaklaşık 3 kadından 1'inde idrar kaçırma görülür. Günde 2 porsiyon meyve, 5 porsiyon sebze ve 5 porsiyon yüksek lifli bir diyet yapıp, kahve, soda ve baharatlı yiyeceklerden uzak durarak bu sorundan kurtulmak mümkün.

Yeni doğum yapan bir anne bebekle birlikte pek çok yeni deneyim yaşar ve bazı zorluklar da beraberinde gelir. Birçok annenin karşılaştığı, ancak söylemeye çekindiği zorluklardan biri de idrar kaçırma. Toplumda idrar kaçırma hakkındaki diyalog eksikliği, bazı kadınların bunun kolay bir çözümü olmayan bir sorun olduğunu düşünmesine neden olmaktadır. İdrar kaçırma sık görüldüğü kadar tedavisi de olan bir durumdur. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, "İdrar kaçırmanın birkaç türü vardır, ancak doğum sonrası kaçırması olan kadınların çoğunda stres idrar kaçırma görülür. Gülme, öksürme, hapşırma, zıplama ve diğer aktiviteler idrar torbasına ve idrarı tutma kaslarına baskı uygular. Bu basınç, bu aktiviteler sırasında idrar kaçırmaya yani stres inkontinansa neden olabilir" dedi.

SİGARA NEDENLERDEN BİRİ

Hamilelik sırasında genişleyen rahmin ağırlığı, kadının pelvik taban kaslarının gücünü zayıflatabilir ve idrarın istemsiz akışına neden olabilir. Doğum eylemi de aynı kasları etkileyebilir. Hormonlar, genetik yatkınlık ve sigara içmek gibi yaşam tarzı faktörleri de bir kadının doğumdan sonra idrar kaçırma yaşama olasılığını artırabilir. Doğumdan sonra stres tip idrar kaçırma olasılığının daha yüksek olduğu durumlar şunlardır; "Hamilelikten önce mesane veya bağırsak problemlerinin olması. Hamilelik sırasında mesane sorunları oluşması. Doğum ağrılığı yüksek bir bebek sahibi olmak. Doğumun uzun sürmesi. Doğum sırasında yırtılma, dikiş atılması veya vakum ya da forseps ihtiyacı olması gibi zor bir doğum yaşanması."

FAZLA KİLOLULARDA RİSK FAZLA

Yapılan çalışmalar, normal doğum yapan kadınlarda, sezaryen ile doğum yapan kadınlara göre idrar kaçırma olasılığının yüzde 50 daha fazla olduğunu bildirmektedir. Ancak üçüncü sezaryenden sonra kadınların mesane problemleri yaşaması normal doğum yapan kadınlar kadar olasıdır. Vücut kitle endeksi yüksek olan (fazla kilolu) kadınların doğumdan sonra idrar kaçırma ve pelvik organ sarkması yaşama olasılığı daha yüksektir. Doğum sonrası kilo vermek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak idrar kaçırma riskini azaltır. Doğumdan altı hafta sonra idrar idrar kaçırması devam eden kadınların bir hekim kontrolünden geçmesi gerekir. Efordan bağımsız devamlı olan idrar kaçırma ise başka bir hastalık olduğu anlamına gelebilir ve mutlaka araştırılmalıdır.

EGZERSİZ YAPMAK SORUNU AZALTIR

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, "Kahve, narenciye, baharatlı yiyecekler ve soda gibi içecekler mesaneyi tahriş edebilir. Bu yiyecekleri kesmek veya azaltmak idrar kaçırmayı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Doğum sonrası kiloyu olması gereken vücut kitle endeksi aralığında tutmak mesane kontrolüne yardımcı olacaktır. Sigara içmeye veya aşırı kilolu olmaya bağlı aşırı öksürük, pelvik taban kaslarına gereksiz yük bindirir. Bunları ortadan kaldırmak tedavinin başarısını artıracaktır. Mesane, bağırsak ve rahim çevresindeki kaslar, vücuttaki diğer kaslar gibi çalıştırılabilir, egzersiz ile güçlendirilebilir. Bunu hamilelikten önce, hamilelik sırasında ve sonrasında yapmak doğumdan sonra idrar kaçırmayı önlemeye yardımcı olacaktır. Pelvik tabanı güçlendiren özel egzersiz türlerinden olan Kegel egzersizleri bu amaç için kullanılabilir" dedi.

MESANE EĞİTİMİ

Hamileyken, büyüyen bebek mesaneye baskı yapar. Bu, mesanenin normalden daha hızlı dolmasına neden olur ve bu da tuvalete daha sık gitmek gerektiği anlamına gelir. Doğumdan sonra mesaneyi yeniden eski doluluğuna ulaşacak şekilde mesane eğitimi yapmak iyi gelecektir. Bu eğitim, idrara çıkma zamanlarını programlayarak ve ardından idrara çıkma arasındaki süreyi kademeli olarak artırarak yapılabilir. Diğer seçeneklerin yetersiz kaldığı stres tip idrar kaçırma durumlarında yüksek başarı oranı ile uygulanan ameliyat seçenekleri vardır. Kısa hastanede yatış süresi, kolay uygulanması, hızlı normal hayata dönüş, hemen etki göstermesi gibi avantajları olan askı ameliyatları en sık uyguladığımız ameliyat çeşitleridir. Eğer idrar kaçırmanın yanında organ sarkması da varsa farklı ameliyat yöntemleri ile bu durum da tedavi edilmelidir.

DOĞUM SONRASI BU ÖNLEMLER ALINMALI

* Doktorunuz aksini söylemedikçe günde 8-10 bardak sıvı tüketin. Mesaneyi tahriş edebileceğinden şeker veya kafein içeren içeceklerden kaçının.

* Günde 2 porsiyon meyve, 5 porsiyon sebze ve 5 porsiyon yüksek lifli bir diyet yapın

* Kilonuza dikkat edin

* Sigarayı bırakın

* Günde en az 30 dakika egzersiz yapın (İdeal egzersizler yürüme, düşük etkili aerobik, yüzme, hafif ağırlık çalışması veya hamilelik egzersizleridir)

* Düzenli pelvik taban egzersizleri yapın

* Kabızlıktan kaçının

* İdrar yolu enfeksiyon bulguları varsa hemen doktora başvurun