Doğa ve bol oksijen cildi genç tutuyor

Oksijenin vücuda bilenen faydalarının yanı sıra bilinmeyen güzellik sırlarını da açıklayan Cilt Uzmanı Ahmet Akın, "Tek yapmanız gereken daha çok doğanın içinde kalmak. 24 saatinizin en fazla ne kadarını oksijeni yüksek bir yerde geçirebilirsiniz; hayatınızı hep buna göre planlayın. Sonra hem cildinizde hem de vücudunuzda her şey güzelleşiyor. Enerji geliyor, depresyon gidiyor, ciltte gençleşme başlıyor" dedi. Akın, "Cildimizin bol bol doğal oksijen alması vücuttaki kan dolaşımını hızlandırarak, cilt altında biriken toksinlerin hızla atılmasını sağlamaktadır. Cilt altında toksin birikmesine bağlı oluşan siyah nokta ve akne gibi oluşumları ortadan kaldırmaktadır. Bol oksijen ve doğa cildin yağ dengesini sağlamaktadır. En önemli etkisi hücrelerin yaşlanmasını geciktirmesidir. Böylece yaşlanma belirtileri içerisinde bulunan kırışıklık ve yaşlılık lekeleri gibi problemlerin oluşumunu yavaşlatmaktadır. Hatta lekeler üzerinde açılma etkisine sahip olmakla birlikte, yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan deformasyonların giderilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca kollajen ve elastin üretimini arttırarak hücre yenilenmesine katkı da sağlamaktadır. Doğa ve bol oksijen, cildin her açıdan ihtiyacını karşılar ve rahatlatır" diye konuştu.

