Diyabeti önlemek tedavi etmekten daha kolay

Dünya çapında yarım milyardan fazla insan çağın vebası diyabetle yaşıyor. Bu sayının önümüzdeki 30 yıl içinde 2 kattan fazla artarak 1,3 milyar kişiye ulaşması bekleniyor. Araştırmalar, küresel yaygınlık oranının yüzde 6,1 olan diyabetin ölüm ve sakatlıkların önde gelen 10 nedeninden biri olduğunu gösteriyor. Bilimsel araştırmaların da ortaya koyduğu gibi diyabetin sanıldığının aksine tam şifa ile iyileşebileceğini vurgulayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Araştırmalar, doğru beslenme ve hareketli yaşamla Tip 2 diyabetin birçok olumsuz özelliğinin 1 haftada ortadan kaldırılabileceğini, 8 hafta içinde ise tam şifa ile iyileşme sağlanabileceğini gösteriyor. Unutmayın ki diyabet tam şifa ile iyileşebilir, ancak tüm hastalıklarda olduğu gibi diyabet özelinde de hastalığı önlemek tedavi etmekten daha kolaydır. Bunun için anti-diyabet yaşam tarzını bir seçim olarak değil, zorunlu olarak benimsememiz gerekiyor" diye uyardı.