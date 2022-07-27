Diyabete riskine karşı süt tüketin

Uzmanlar, yapılan araştırmaların süt proteinlerinin ve süt ürünlerinde bulunan yağ asitlerinin tüketiminin diyabet hastalığına yakalanma riskini azalttığını ortaya çıkardığını belirtiyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, "Süt ürünlerinde bulunan kalsiyum ve protein enerji dengesini etkilemekte ve ağırlık kaybına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda glukoz toleransını iyileştirmekte ve diyabet dahil, obezite, bazı barsak hastalıkları gibi birçok kronik hastalıkların ortaya çıkışında etkili olan inflamasyon adı verilen yangıyı azaltmaktadır. İnflamasyonun azalması da diyabet gelişme riskini azaltmaktadır. Altmış üç bin iki yüz elli yedi kişinin katıldığı çok geniş çaplı bir araştırmada sütün, içerdiği kalsiyumdan bağımsız olarak diyabet gelişme riskini azalttığı bulunmuştur" dedi.

