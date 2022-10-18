Diş gıcırdatmanın en önemli nedeni şehir hayatı

Gün içerisinde yaşanan stres geceleri diş gıcırdatmasına yol açabiliyor. Son yıllarda gündüzleri de insanların farkında olmadan dişlerini sıktığını belirten Diş Hekimi Gökhan Gerek, "İnsanlar başka bir şikayetle diş hekimine başvurduklarında, dişlerinde sıkmaya bağlı hasar oluştuğu görülüyor. Şehir ve iş hayatına bağlı yaşanan stres, dengesiz beslenme ve hareketsizlik diş sağlığını da olumsuz etkiliyor. Bu hasar bazen başlangıç düzeyinde olurken, bazen de ilerlemiş safhalarda görülebiliyor. Bu gibi durumlar da çok büyük tedaviler gerektirebiliyor" uyarısında bulundu. Şehir ve iş hayatı gibi nedenlerin yanı sıra ağızda stres oluşturabilecek birçok faktörün olduğuna değinen Gökhan Gerek, "Depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar, hatalı yapılmış bir dolgu veya porselen kaplama, çok sert ve asidik besinler tüketme gibi faktörler de ağızda stres oluşumuna yol aşabiliyor. Bu durum ise en çok 40 yaş üstü erkeklerde, özellikle ofis çalışanlarında görülüyor. Çoğu hasta dişlerini sıktığının farkında değil ve doktora dişlerinin kısa ve aşınmış görüntüsünden hoşlanmadığı için geliyor. Diş sıkmanın en çok görüldüğü meslek gruplarına baktığımızda, bu şikayetle gelen hastalarımızın çoğunun bankacı ve mühendis olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

