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17 Ekim 2022 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 15:30:00

DİKKAT! Kuvvetli grip salgınları bekleniyor

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İki yıl boyunca influenzaya bağlı grip vakalarının oldukça azaldığını ancak bu yıl maskelerin kalkması ile kuvvetli grip salgınlarının geldiğinin altını çizen uzmanlar uyardı: Astımlı çocuklara mutlaka aşı yaptırın.

İki yıl boyunca influenzaya bağlı grip vakalarının oldukça azaldığını ancak bu yıl maskelerin kalkması ile kuvvetli grip salgınlarının geldiğinin altını çizen uzmanlar uyardı: Astımlı çocuklara mutlaka aşı yaptırın.

Kovid-19 pandemisi sırasında maske kullanımı, okulların kapatılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi nedeniyle sadece koronavirüsü değil influenza gibi diğer grip yapan virüsler de hastalık yapamadı ama şimdi durum değişti. Maskelerin kullanımının azalması ve okulların da açılmasıyla birlikte grip vakalarının artması velileri de endişeye düşürdü. Alerjik bünyeye sahip çocuklarına grip aşısı yaptırmaktan çekinen velilere seslenen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AID) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Demet Can, kuvvetli grip salgınları bekleniyor, veliler endişelenmeden alerjik çocuklarına da aşı yaptırabilir" dedi.

YUMURTA ALERJİSİ VARSA!

İki yıl boyunca influenzaya bağlı grip vakalarının oldukça azaldığını ancak bu yıl maskelerin kalkması ile kuvvetli grip salgınlarının geldiğinin altını çizen Demet Can, "İnfluenzanın yaptığı gripten korunmak daha kolay çünkü uzun yıllardır kullanılan ve deneyim kazanılan grip aşıları var. Ancak bazı grip aşılarının yumurta içermesi nedeniyle alerjik reaksiyona yol açması, yine bazı grip aşılarının astımı tetiklemesi nedeniyle aileler alerjik çocuklarına grip aşısı yaptırmak konusunda tereddüt yaşıyor ama bu endişeye gerek yok. Çünkü Amerikan Pediatri Akademisi 2022-2023 sezonu için grip aşısı ile ilgili tavsiye raporunda yumurta alerjisi olan çocukların, diğer aşılar yapılabiliyorsa güvenli bir şekilde grip aşısının da yapılabileceğini bildirdi" diye konuştu. "Yumurta alerjisi olan hastaların diğer bireylere nazaran aşı açısından daha fazla bir alerjik risk taşımadığı, grip aşısının tipi, markası ne olursa olsun yapılabileceği bu araştırmayla birlikte açıklanmış oldu" diyen Demet Can, şöyle devam etti: "Elbette diğer aşılar için dikkat edilen tüm kurallar, mesela aşı öncesinde önceki aşılar ile ilgili öykü alınması, gerekli müdahalenin yapılabileceği sağlık merkezlerinde uygulanması gibi kurallar, yumurta alerjisi olan hastalara grip aşısı uygularken de geçerli oluyor."

ASTIM KRİZİNE GiREBİLİR

Astımlı çocukların grip olduklarında astım krizine girebilecekleri için her yıl grip aşısı yapılması gerektiğini vurgulayan Demet Can, "Sonuç olarak alerjik çocukların grip aşısı yapılmasına engel yok o nedenle öneriyoruz, sadece daha önce grip aşısı yapıldığında alerjik reaksiyon yaşamışlarsa bir alerji uzmanı tarafından değerlendirilmeleri gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ GRİP AŞILARI CANLI VİRÜS DEĞİL

Canlı grip aşısının bazen hafif bir gribe neden olduğunu ve bu grip tablosu da astımlı çocukta öksürük, nefes darlığı gibi yakınmalara neden olduğunu söyleyen Can, Türkiye'de olan aşıların canlı virüs aşısı olmadığı için bu etkinin gözlenme olasılığının da oldukça düşük olduğu ifade ederek sözlerini tamamladı.

Etiketler : koronavirüsü GRİP SALGIM
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