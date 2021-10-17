Dezenfektan ve kolonya el yıkamanın yerini tutmaz

Çalışmalar insanların yüzde 40'ının el yıkamaya uymadığını gösteriyor. İnsanlar ellerini koronavirüse rağmen yıkamıyor. Türkiye'de ise bu oran, dünyadaki oranın çok daha üstünde, el yıkamaya uyum yüzde 55-60 civarlarında olduğu ortaya çıktı. 'Elleri 20 saniyeden aşağı bir sürede yıkamayın' uyarısında bulunan Prof. Dr. Gürkan Mert, "Bu yıkama esnasında sabun kullanmamız gerekiyor. Sıcak su, soğuğa oranla daha faydalı değil. Sıcak su elleri tahriş edebiliyor. Elleri yıkadığımız su en fazla 40 derece ve o sıcaklık da bakterileri öldürmeye yeterli değil" ifadelerini kullandı. Dezenfektan ve kolonyanın asla el yıkamanın yerini tutamayacağını söyleyen Prof. Dr. Mert, "Biz onları ancak seyahat esnasında, su bulamadığımızda kullanmalıyız. Sabunun önemli etkisi, elimizdeki bakteri ve virüsleri kayganlaştırıp durulama sırasında yok etmektir. Ama biz kolonyayı elimize alırsak, elimizde kalır ve cilt tarafından emilir. Bunların cilde pek çok zararı da mevcuttur. Dikkatli kullanılmazsa, elimizin içerisinde birtakım rahatsızlıklara sebep olabilirler. Alerjilere yol açabilirler" dedi.

