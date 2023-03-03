Deprem bölgesinde olmayanların da travması tetiklendi

Deprem bölgesinde yaşamadığı halde travması tetiklenen kişilerin de en kısa zamanda uzmanlara başvurmalarını tavsiye eden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, "Ne yazık ki başka sebeplerle benzer şeyleri yaşamış olan insanlar var. Ruhsal travmanın en önemli nedenlerinden biri aniden tekrar belirtilerin başlamasıdır. Televizyonda gösterilen kurtarma sahneleri benzeri görüntüler daha önce kurtarılmış olan insanlardaki kötü duyguları aniden ortaya çıkarır. Dolayısı ile bu duygular, o anı hatırlayıp çok kötü hissetmek, rüyada göçük altında olduğunu görmek ya da deprem sahneleri izlerken yoğun tepki göstermek şeklinde kendini gösterebiliyor" ifadelerini kullandı. Başka şekillerde travmatize olmuş olan bireylerin duygularının da aynı şekilde olmayabileceğini belirten Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, "Örneğin, istismara uğrayan birinin duyguları ile depremde göçük altında kalan kişilerin duygularının dışa vurumu aynı değildir. Ancak çeşitli şekillerde bir yerde kapalı kalmak zorunda olanlar da bu belirtiler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda insanın evinin yıkılması ve yakınlarının ölmesi de sadece travma değildir, ciddi bir yas reaksiyonu da olabilir. Bu durumda kesinlikle göz önüne alınmalı ve tedavi edilmeli" açıklamalarında bulundu.