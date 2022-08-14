Damar tıkanıklığında etkili çözüm: Koroner bypass ameliyatı

Kalp kasını besleyen koroner arter damarlarındaki tıkanmaların ekokardiyografi ve efor testi gibi tetkiklerle anlaşıldığını söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Oral Hastaoğlu, kesin tanı için kalp anjiyosunun da yapıldığını ifade etti. Doç. Dr. Hastaoğlu, bu tedaviler yeterli gelmezse koroner bypass operasyonunun (kalp baypası) da etkili bir çözüm olabileceğini dile getirdi. Birçok hastanın koroner bypass ameliyatından endişe duyduğunu söyleyen Doç. Dr. Hastaoğlu şunları dile getirdi: "Koroner bypass operasyonu çoğu zaman kalp akciğer makinesi kullanılarak kalp ve akciğer durdurularak yapılır. Bazı durumlarda bu makine kullanılmadan kalp ve akciğer çalışırken de operasyon gerçekleştirilebilir. Buna atan kalpte bypass operasyonu denilmektedir. Ayrıca minimal invaziv dediğimiz göğüs kemiği kesilmeden sol meme altından daha küçük kesilerle de bu operasyon gerçekleştirilebilmektedir. Koroner bypass operasyonları genellikle yüzde 1 in altında bir hayati riskle yapılabilmektedir. Ancak ileri yaş, astım hastalığı, böbrek yetmezliği gibi durumların eşlik ettiği hastalarda risk daha yüksek olabilir. Operasyon genellikle 2-3 saat sürer, hasta 24 saat yoğun bakımda tutulur. Hastanede kalış süresi ise genellikle 4-5 günü bulmaktadır. Hastanın 15 gün ev istirahati sonrası işinin başına dönmesi mümkün olmakla birlikte göğüs kemiğinin tam birleşmesi ve ağır işlerde çalışması 2 ayı bulmaktadır."

