D vitamini eksikliği saç döküyor

Havaların soğumasıyla daha az güneşe maruz kaldığımız kış aylarında ortaya çıkan D vitamini eksikliği, erkeklerde ve kadınlarda saç dökülmesine sebep oluyor. Sağlıklı saç dersine sahip olmanın temel adımlarından olan vitaminler, vücut sağlığının korunması için temel anahtarı oluşturuyor. Bu yüzden günde 30 dakikalık güneş ışığının bağışıklık sistemi, kemik gelişimi ve saç sağlığımızın korunması için önemli rol oynuyor. Saç uzmanları, ''Vitamin ve mineraller vücut sağlığımızla birlikte saç sağlığımız için de önemli rol oynar. Vücutta yeterli miktarda D vitamini alınmadığında saç köklerindeki keratinositler saç büyümesini engeller ve dökülmelere sebep olur. Bu yüzden vücutta yeterli oranda D vitamini yoksa yeni saç çıkışı da engellenir'' diyor.

