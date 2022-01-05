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05 Ocak 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 07:30:00

Çocuklarda kalp delikleri ameliyatsız kapatılabiliyor

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Uzmanlar çocukların artık kalp delikleri ile yaşamak zorunda kalmayacağını belirterek, kateter anjiyo olarak adlandırılan ameliyatsız tedavi yöntemleri sayesinde bu hastalıkların gelişim dönemini beklemeden tedavi edilebileceğini bildirdi.

Uzmanlar çocukların artık kalp delikleri ile yaşamak zorunda kalmayacağını belirterek, kateter anjiyo olarak adlandırılan ameliyatsız tedavi yöntemleri sayesinde bu hastalıkların gelişim dönemini beklemeden tedavi edilebileceğini bildirdi. Geliştirilen son tedavi yöntemleri ile pek çok girişimin yenidoğan döneminde uygulanabileceğini aktaran Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Abdurrahman Üner, cihaz ile kalp deliklerinin kapatılması ve kateter anjiyo olarak adlandırılan ameliyatsız tedavi yöntemlerine değindi. Üner, klinik olarak uygun olan vakalarda kasık toplar damarından küçük bir kesi açıldığını ve kateter ile bu damara girilerek kalbin delik kısmına kadar ilerlendiğini belirterek, "Daha sonra kalpte yer alan deliğe şemsiye olarak adlandırılan bir yama konur ve bu şekilde kalp deliği kalıcı olarak kapatılır. Bu yöntem sonrasında kalp normal işleyişine dönerken solunum sıkıntısı ve çabuk yorulma gibi kalp yetmezliği bulguları da zamanla gerilemeye başlar." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Çocuklarda kalp delikleri kalp delikleri Prof. Dr. Abdurrahman Üner
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