Büyüyen geniz eti, kulak hastalıklarına sebep oluyor

Uzmanlar, bademcik ve geniz eti büyümesinin çocuklarda hava yolu tıkanıklığı, gece uyurken horlama, ağzı açık uyuma ve hastalık dönemi dışına da devam eden burun tıkanıklığı gibi şikayetlere yol açtığını belirtti. Uzm. Dr. Mustafa Konaklıoğlu, genelde geniz eti problemi ile birlikte görülen bir diğer sorunun ise kronik seroz otit denen kulak hastalığı olduğunu belirtti. Geniz etinin orta kulağı havalandıran östaki tüpünü tıkaması ya da geniz etinin etrafında oluşan kronik enfeksiyonel durumun östaki tüpünü tıkaması sonucu orta kulak havalandırmasında bozukluk meydana geldiğini ifade eden Konaklıoğlu, "Bu durum sonucunda orta kulakta havalanma ve yoğun sıvı birikimleri oluşuyor. Yapılan tedavilere cevap vermeyen durumlarda kulak zarlarına tüp takılması işlemi yapılıyor. Takılan tüpler kulak havalanması normal hale gelene kadar kalmakta sonrasında da kendiliğinden atıyor. Üç aylık rutin yapılan kontrollerde atılmış olan tüp tarafımızdan alınarak hasta sağlığına kavuşuyor" değerlendirmesinde bulundu.