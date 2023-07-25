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25 Temmuz 2023 Salı 07:10:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 07:10:00

Burun kanaması tehlike habercisi

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Sıcak havada burun kanamasına dikkat edilmesi gerektiğine değinen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, "Başlıca burun kanaması nedenleri arasında, burun travması, yüksek basınçlı burun spreylerinin kullanımı, mukoza içi kuruluklar, kronik sinüzit, alerjik rinit ile kan hastalıkları, kafa içi tümörler ve hipertansiyondur" dedi.

Sıcak havada burun kanamasına dikkat edilmesi gerektiğine değinen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, "Başlıca burun kanaması nedenleri arasında, burun travması, yüksek basınçlı burun spreylerinin kullanımı, mukoza içi kuruluklar, kronik sinüzit, alerjik rinit ile kan hastalıkları, kafa içi tümörler ve hipertansiyondur" dedi. Yaz aylarında hipertansiyon hastalarının uzun süre sıcağa maruz kalmaları sonucu tansiyonlarının yükselme eğilimine girebildiğini anlatan Dr. Arslanhan, "Hipertansiyona bağlı burun kanamalarında kanama öncesinde sıklıkla baş ağrısı gelişir ve ensede zonklama hissedilir. Vücut, yüksek kan basıncını tolere edemezse beyin damarlarındaki basıncı düşürmek için burundaki kılcal damarlar çatlar. Bu durum vücudun ürettiği geçici bir çözümdür. Bu nedenle kan basıncının zaman kaybetmeksizin uygun tedaviler ile düşürülmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

KLİMALAR ORTAM HAVASINI KURUTUYOR

Sıcaktan korunmak için klimaların kullanılması sonucunda solunan havanın kuruması, burun mukozasında da kurumaya ve dolayısı ile damarlarda çatlaması sonucu kanamaya sebep olabilir" diyerek sözlerini sürdüren Dr. Arslanhan, böyle bir olay yaşanmaması için klima kullanılan odada pencerelerin bir miktar açılarak ortam havasının nemlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Etiketler : Burun kanaması Dr. Murat Arslanhan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
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