Burun estetiği olanlar da maske takmalı

KBB Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Köder, "Bu virüs solunum yoluyla bulaşıyor. Solunum organımız olan burun yoluyla bulaşıyor. Maske takmak virüsün bulaşını engelliyor. Ayrıca bulaşan virüsün viral yükünü azalttığı için hastalık geçirenlerin daha az virüse maruz kalmasını sağlıyor.

Maskeyi muhakkak takıyoruz. Ayrıca şu anda mutasyonlu virüs tehdidi ile karşı karşıyayız. Bu yüzden kapalı yere girmek zorunda kalıyorsak, sosyal mesafeyi koruyamadığımız yerler oluyorsa çift maske takmakta fayda var. Çift maske takmak bulaş riskini daha da azaltır. Daha da koruyuculuğu artar" dedi.

