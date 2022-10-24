Burun estetiği havalar soğukken yaptırılmalı

Estetik cerrahi operasyonlarının her mevsimde yapılabilen ameliyatlar olduğunu dile getiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, "Fakat bazı tür ameliyatları belirli bir mevsimde yaptırmak daha uygun olabilir. Örneğin, rinoplasti olarak bilinen estetik burun ameliyatı işlemi, havaların daha soğuk olduğu dönemde yaptırılabilir. Çünkü soğuk havalar, ameliyattan sonra meydana gelen ödem adını verdiğimiz şişliğin daha çabuk geçmesi ve daha az oluşmasına fayda sağlayabilir" dedi. Estetik burun ameliyatından hemen sonra cerrahların kişinin yüz bölgesine soğuk uygulama yaptırarak şişliği azaltmaya çalıştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Çil, ayrıca alerjik toz ve polenlerin arttığı, havaların ısındığı ilkbahar döneminde hapşırma refleksi tetiklenebileceğinden kişinin daha fazla rahatsızlık yaşayabileceğini, bu nedenle alerjenlerin daha az olduğu, ödemin daha az oluşup ameliyat sonrası dönemin daha kolay geçeceği soğuk mevsimlerin rinoplasti ameliyatı için daha çok tercih edilebileceğini ifade etti.

