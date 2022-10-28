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28 Ekim 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 10:00:00

Bu meyveyi yiyenlerin cildi daha geç yaşlanıyor

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Cilt uzmanı Ahmet Akın, greyfurt meyvesinde önemli miktarda kolajen bulunduğunu belirterek, bu meyvenin bol tüketilmesi durumunda cilt yaşlanmasını yavaşlayarak, cilt lekelerinin de azalacağını söyledi. Özellikle içerisinde bulunan kolajen ile cildin yaşlanmasını önlediğini ve ciltte oluşan lekelerin rengini açtığını belirten Akın, "İnsan vücudunda yaş ilerledikçe kolajen üretimi azalır. Bu üretimin azalmasıyla birlikte cildimizde yaşlanma yavaş yavaş ortaya çıkar. Kolajen eksikliğinin yansımaları en çok cildimizde görülüyor; cildimiz sıkılığını kaybederek sarkar, matlaşır ve kırışıklar kaçınılmaz hale gelir. Son yıllarda güzellik ve besin takviyesi sektörünün gözdesi olan kolajen, ayrıca eklem kıkırdaklarından tendonlara, dişlerden tırnaklara kadar pek çok organ ve dokulara fayda sağlıyor. İnsan vücudunda en çok bulunan protein olan kolajenin temel görevi; vücudun kemik, kıkırdak ve kas dokularına yapısal destek vermek olarak biliniyor. Kolajeni vücudumuz kendi üretiyor. Ancak 25'li yaşlardan itibaren vücudumuzda kolajen üretimi yavaşlamaya başlarken, 35'li yaşlardan sonra yavaşlama hızını artırıyor, bunun sonucunda olumsuz etkiler kendini daha fazla gösteriyor. Bu protein et balık ve yumurta beyazı gibi yiyeceklerde olduğu bilinse de kış meyvelerinden biri olan greyfurtta da önemli miktarda bulunuyor" dedi.

Etiketler : meyve cilt sağlığı cilt
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