Bu hastalık kadınlarda 10 kat fazla görülüyor

Kronik bir ağrı sendromu olan fibromiyalji (Yumuşak Doku Romatizması), kadınlarda erkeklere göre 10 misli daha çok görülüyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol, "Her tarafım ağrıyor. Bir gün kolum, bir gün bacağım, bir gün boynumda gezen ağrılarım var. Uyku uyuyamıyorum, sabah yorgun kalkıyorum, gece bacaklarımı koyacak yer bulamıyorum. Doktor doktor dolaşıyorum ama bir şey bulamıyorlar" diyorsanız fibromiyalji hastası olabileceğinizi dile getirdi. Fibromilyalji hastalarına tanı koymanın zor olduğuna dikkat çeken Dr. Yenerkol, "Çünkü tetkikler genelde normal çıkar. Bu nedenle tanı konulmamış fibromiyalji hastası çoktur. Tanı genellikle hastanın hikayesine ve bazı muayene bulgularına bakılarak konulur" diye konuştu. Yenerkol, "Tedavi, ağrı algısını değiştiren, beyindeki salgılanan maddelere yönelik olarak medikal tedavi ile yapılır. Yumuşak doku masajı gibi Fizyoterapi ajanlarından yararlanılır" dedi.