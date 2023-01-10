Boynu kanepeye sıkışmış halde bulunan çocuk hastanede öldü
Kaynak: AA
Çorum'da boynu kanepeye sıkışmış halde baygın bulunan 8 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
7 Ocak'ta Akkent 4. Cadde'deki evinde ailesi, Sevgi Tuana K'yi kanepenin altında boynundan sıkışmış halde buldu.
Kanepeyi kaldırdıklarında küçük çocuğun baygın halde olduğunu gören ailenin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgi Tuana K, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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