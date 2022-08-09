Boğazı rahatlatan karanfil çayı

Karanfil taneleriyle hazırlanan çay, boğaz ağrısını dindiriyor, ses kısıklığını gideriyor. Bitkisel tedavi uzmanlarının önerdiği bu çayı hazırlamak için öncelikle aktardan alacağınız karanfili seçerken tırnağınızla bastırarak yağ oranına bakmalısınız. Bir fincan başına bir tatlı kaşığı gelecek şekilde karanfilleri baharat değirmeninde ya da havanda öğütün. Tamamen toz haline gelmemelidir. Bir fincan çay için bir fincan kaynamış suyu karanfilin üzerine ekleyip kaynatın. 10 dakika kaynatmanız yeterlidir.

