BÖBREĞİ KORUYAN SÜPER BESİNLER

Böbreklerin işlevlerinden ziyade vücuda sağladığı faydalar saymakla bitmiyor. Söz konusu böylesine hayati bir organ olan böbrekleri hayat boyu korumak ve onların sağlıklı kalmasını sağlamanın önemine değinen Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Kliniği Şefi Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük böbrekler için faydalı besinlerin listesini verdi.



Böbrek yetmezliğinin kalkanı: SU

Vücuttaki kimyasal reaksiyonlar ve yaşam döngüsü için gerekli temel ihtiyaç sudur. Böbrek yetmezliklerinin önemli bir kısmı vücutta sıvı kaybı arttığında veya sıvı alımının azaldığı durumlarda ortaya çıkar. Günlük 2-2.5 litre sıvı alımı böbrek yetmezliğinin önüne geçer, taş hastalığı sıklığını azaltarak böbrek yetmezliği oluşumuna engel olur.

Maydanoz mineral içeriğiyle korur

C vitamini başta olmak üzere içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde böbrek sağlığını olumlu yönde etkileyen besinlerin başında gelir. Maydanozu ısı ile işlem görmeden taze olarak tüketmek böbrek sağlığını olumlu yönde etkiler.

Kabak çekirdeğini kavurmadan tüketin

İçinde bol miktarda demir, çinko ve birçok vitamin ve mineral içerir. Kavrulmuş olarak tüketilmesi dışında taze ve çiğ olarak tüketiminin böbrek yetmezliğinden koruyucu etkileri gösterilmiştir. Vücutta omega 3 etkisi ile serbest oksijen radikali oluşumundan koruyucu etki ile fayda gösterdiği de düşünülmektedir.

Süzme işlemine yardımcı ELMA

İçerisinde bol miktarda lif bulunduran kırmızı elmayı böbrek hastalıklarından korunmak için tüketebilirsiniz. Ayrıca mesane ve idrar problemlerine karşı iyi geldiği de biliniyor. Elmanın içindeki değerler, böbreklerin süzme işlemini göstermesinde çok faydalı bulunmuştur.

Bal kabağını pişirmeyin

Bal kabağı da içerdiği yüksek lif, mineral ve vitaminler sayesinde böbrekleri koruyucu etki göstermektedir. Haşlanmadan ve pişirilmeden çiğ tüketimi yine bal kabaklarının böbreğe faydalı etkilerinin artmasını sağlamaktadır.

Yoğurdu evde kendiniz yapın

Probiyotik, kalisyum ve D vitamini açısından zenginlik oranı yüksek besinlerin başında gelen yoğurt böbreklerin çalışmasında ve temizlenmesinde faydalı etkiler göstermektedir. Özellikle ev yapımı yoğurt tüketmek böbrek yetmezliğinden koruyucu etki göstermektedir.

İdrar söktürücü: Isırgan otu

Isırgan otunun içindeki yararlı maddeler sayesinde idrar söktürücü ve ödem attırıcı etkiler gösterir ve böbrekleri rahatlatarak sağlıkla çalışmasına destek olur. Isırgan otu çayı ödem attırıcı ve idrar söktürücü etkisi ile böbrek yetmezliğinden koruyucu olup günde bir fincan tüketimi böbrek sağlığını destekler.

Limon suyu taş oluşumunu önler

Limon içerdiği vitamin ve mineraller ile hem antioksidan hem antiinflamatuar etkiler gösterir ve idrar söktürücü özelliği de vardır. Taş oluşum öyküsü olan bireylerde idrar yollarında yeni taş oluşumunu önlemek ve taş nedenli böbrek yetmezliğinde gidişin önüne geçmek için günde yarım limon suyu tüketimi önerilmektedir. Limon suyunu, su ile veya çay ile birlikte tüketmek böbrekleri destekleyici ve koruyucu etki gösterir.

Her gün bir kaşık çörek otu yağı için

Çörek otu yağı içerisinde bolca timokinon ve mineraller bulunur. Bu maddelerin etkisi ile çörek otu yağının böbreklerde süzme işlemine katkı sağlayarak böbreklerinin daha iyi çalışmasına faydalı olduğu bilinmektedir. Böbrek sağlığı için sabah ve akşam bir çay kaşığı çörek otu yağı tüketimi önerilmektedir.

Folat zengini: Karnabahar

Karnabahar içerdiği folat, C vitamini, K vitamini ve diğer vitamin ve mineraller ile böbrekte antioksidan etkiler ile böbrek sağlığını korumada yardımcı olduğu bilinen gıdalardandır. Böbrek sağlığını korumak için karnabahar tüketimi önerilmektedir.

Güçlü antioksidan: Lahana

İçerdiği zengin antioksidan ve mineraller ile böbreğe olan kan akımını artırarak böbreklere koruyucu etki gösterir.

Yumurtanın beyazı önemli

Yumurtanın beyazı, hipertansiyondan koruyucu, böbrekleri destekleyici, içerdiği mineraller ve protein ögeleri ile böbrekleri koruyucu etkileri olan besin kaynağıdır.

KIZILCIK idrarın pH'sını düzenler

İçerdiği yüksek miktarda C vitamini ile ve mineraller ile böbreklerde faydalı etkileri mevcuttur. İdrar pH'sını düzenler ve ürotelyal sistem dediğimiz idrar yolları yüzeyinde koruyucu etkiler ile böbrek ve idrar yollarının sağlığını koruyucu etki gösterirler.

Mürdüm eriği demir emilimini artırır

Vücutta demir emilimini artırır ve özellikle a ve c vitaminleri barındıran mürdüm eriği, hipertansiyon, hiperlipidemi gibi damar hastalıklarının önüne geçerek böbrek yetmezliğinden koruyucu etki gösterir.

Adaçayı sıvı dengesi sağlar

Adaçayı, içerdiği A, B, ve C vitaminleri ve antioksidan özellikleri ile damar hastalıklarının önüne geçerek böbrek sağlığını korumaktadır. Diüretik etkisi ile de böbrek sağlığını koruyarak vücudun elektrolit ve sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olur.

Karpuzun tuz çözücü etkisi var

Karpuz içerdiği yüksek miktarda sıvı ve diüretik özelliği ile hem böbreklere giden kan miktarını artırarak böbrek yetmezliğinin önüne geçer, hem de diüretik ve tuz çözücü etkisi ile böbreklerin fonksiyonuna katkı sağlayarak hastayı böbrek yetmezliği gelişiminden korur.

SOYA fosfor yükünü azaltır

Soya tüketimi böbreklerden fosfor yükünü azaltıcı ve antioksidan etkisi ile böbrek koruyucu etkileri olan ve böbrek yetmezliğinden koruyucu besinlerdendir.

Organ bağışında bilinçlenmeliyiz



30 bin kişi böbrek nakli bekliyor

Böbrek sağlığının ne kadar önemli olduğunu çevremizde bu hastalıktan ızdırabı olan tanıdıklarımızdan biliyoruz. Bu arada, idrar çıkışı azalması veya olmaması gibi böbrek rahatsızlığı şüphesi durumunda hekime başvurmaktan geri durmamak gerektiğini belirten Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, "Ülkemiz hastane, donanım ve yetkili sağlık personeli anlamında oldukça iyi bir yerde. Bu anlamda halkımız, sunulan her türlü tedavi ve bilgiye ulaşma imkânını kullanmal" dedi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Kliniği Şefliği görevini yürüten Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, "Ülkemiz böbrek nakli konusunda son derece başarılı, dünyaya örnek bir durumda, biz de kendi kliniğimiz ile bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Eğer canlı organ bağışındaki başarıyı, kadavradan bağışlarda da gösterebilirsek, dünyada birinci sıraya çıkmamız hiç de zor değil. Bu vesile ile hali hazırda ülkemizde 30 bine yakın böbrek nakli bekleyen vatandaşımız var, halkımızı organ bağışı başvurusu yapmaya davet etmek isterim" dedi.

Röportaj: Yasemin İLAN