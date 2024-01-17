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17 Ocak 2024 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 08:30:00

Bilimsel araştırmadan ilginç sonuç: Haber izlemeyenler Kovid olmadı

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Bilim adamları tarafından yapılan çalışmada 'insanların neden Kovid olmadığı' araştırıldı.

Samsun'da bilim adamları tarafından yaklaşık 3 bin hasta üzerinde yapılan çalışmada 'insanların neden Kovid olmadığı' araştırıldı. Kırsalda yaşayan, eğitim seviyesi düşük olan, daha çok meyve tüketen ve korona ile ilgili haberleri takip etmeyenlerin virüse yakalanmadığı görüldü. Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç "Televizyon haberlerini izlemeyen, bir hobisi olan, özellikle hayvan besleyen, kronik hastalığı olup gerçekten bu hastalıkla ilgili sağlığına dikkat edenler, aşırı öğün tüketmeyenler ve de öğünlerin arasında meyve tüketen kişilerin Kovid-19'a yakalanmadığını gördük" dedi.

Etiketler : araştırma haber kovid19
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