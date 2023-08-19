Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
Bilim insanları, yaşlı veya kronik rahatsızlıkları olan hastaların, kullandıkları ilaçlar sebebiyle sıcaklık dirençlerinin azalabildiğini tespit etti.
Singapurlu bilim insanları, yaşlı veya kronik rahatsızlıkları olan hastaların, kullandıkları ilaçlar sebebiyle sıcaklık dirençlerinin azalabildiğini tespit etti. Science Daily'nin haberine göre, terleme, derideki kan akışının hızlandırılması ve yüksek sıcaklıklarda ise termogenez olarak adlandırılan vücudun kalori yakarak sıcaklık elde ettiği süreci yavaşlatması gibi yollarla insanların bulundukları çevrenin sıcaklığına adaptasyon geliştirdiğini belirten araştırmacılar, bu işleyişin ilaç kullanımıyla değişebileceğini saptadı.
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