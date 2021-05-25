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25 Mayıs 2021 Salı 08:30:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 08:30:00

Başınız ağrıdığında ilaca sarılmayın Migreni geçiren doğal kürler

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Ispanak, kereviz, keten tohumu, muz, çilek gibi damar sağlığını koruyan besinlerle hazırlanan doğal tarifler migren ağrısını dindiriyor. Günde en az iki litre su içmek de bu noktada yardımcı oluyor.

Baş ağrısı şeklinde ifade edilen migren hastalığı, kişinin yaşam kalitesini düşürüyor. Rahatsızlığın yiyecek ve içeceklerle bağlantılı olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, koruyucu katkı maddesi içermeyen migren ataklarını önleyecek doğal tarifler hazırladı. Migrenin aslında önlenebileceğini belirten Dr. Onultan, ilaç almak yerine kişilerin yediklerine dikkat ederek, baş ağrısını önlemenin daha anlamlı olduğunu dile getirdi. Bağırsakların vücudu kontrol ettiğini aktaran Dr. Onultan, "O yüzden yiyip içtiklerimiz çok önemli. Her başımız ağrıdığında ilaca sarılmak yerine bazı gıdalardan sakınarak, diyetler oluşturarak migrenin önüne geçebiliriz. Vücutta oluşan ödem, şişkinlik migreni tetikler. O nedenle ödem yapmayacak gıdaların tüketilmesini öneriyorum" dedi.

İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

Sıvı tüketimine dikkat çeken Dr. Onultan, "Paketlenmiş gıdalardan, işlenmiş etten, peynirden, deniz ürününden ve enerji içeceklerinden uzak durun. Sıvı içeriği fazla, magnezyumdan zengin, antioksidan özelliği bulunan yeşillik ağırlıklı beslenin. Baş ağrısının en önemi nedeni sıvı eksikliğidir. Günde en az 2 litre su içmeliyiz. Sıcak havalarda yarım litre daha üzerine koyabiliriz" diye konuştu.

AĞRISI OLANLAR YEDİKLERİNİ NOT ALSIN

Dr. Onultan, hazırladığı içereceklerdeki ürünlerin migreni tetikleyen alerjenler barındırmadığını söyleyerek, tariflere ilişkin şöyle konuştu: "Magnezyum oranları yüksek, antioksidan özellikleri var. Vücuttaki bütün damar sistemini rahatlatarak, migreni önlemiş oluyoruz. İçeceklerde koruyucu madde yok, doğal karışımdır. Ispanağın içinde magnezyum bulunuyor. Baş ağrısını önlemek için magnezyum etkilidir. Hastalara tedavi için de veriyoruz. İlaç yerine doğal yollardan vitamini almak çok daha önemli. Keten tohumunun antioksidan özelliği bulunuyor. Bu özellik kalp ve beyin damarlarının sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Baş ağrısını önlemek için damar sağlığına dikkat etmeliyiz. Sık baş ağrısı çeken kişiler yediklerini not alsın. Böylece hangi gıdanın baş ağrısına neden olduğunu bulabilirler. Böylece o gıdalardan uzak dururlar."

HER GÜN TÜKETİLEBİLİR

Haftada 2-3 kez baş ağrısı çekenleri içeceklerin gün aşırı içilebileceğini belirten Dr. Onultan, "Böyle koruyucu madde olmayan doğal içecekleri tüketirseniz hem baş ağrısını önlersiniz hem de her baş ağrınızda ilaçlara bağlı kalmazsınız. Ananas, marul ve kereviz magnezyum ve antioksidan zengini, limon C vitamini etkisi var ve ferahlatır. Salatalık sıvı içerdiği için önemli" ifadelerini kullandı.

MUZLU NANE KÜRÜ

1 adet muz, 1 demet ıspanak, 1 tutam taze nane, 1 kase yağsız yoğurt, 1 su bardağı laktozsuz süt, 5-6 adet çilek ve 1 tatlı kaşığı keten tohumu ile migrene doğal ilaç olacak kürü hazırlamanız mümkün.

MARULLU KOKTEYL

4 dilim ananas, 3-4 yaprak marul, 1 adet kereviz sapı, 1 adet kabuğuyla limonu karıştırıp günde bir bardak tüketin.

ELMA MUCİZESİ

Yeşil elma, ıspanak ve salatalığın suyunu sıkarak hazırlayacağınız karışım sizi kısa sürede ağrılardan kurtarabilir.

Etiketler : migren ilaç Oğuzhan Onultan
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