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19 Nisan 2024 Cuma 07:10:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 07:10:00

Balık ve üzüm kanser düşmanı

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Gündüz, kanser riskini düşürmek için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, çağın hastalığı kanser riskini düşürmek için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek balık, üzüm ve kurubaklagiller gibi besinlerin sıklıkla tüketilmesini tavsiye etti. Balığın A, D, K ve B grubu vitaminlerden ve iyot, selenyum, fosfor, magnezyum ve çinko minerallerinden zengin olduğunu ve bu sayede bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olduğunu söyleyen Diyetisyen Gündüz "Omega-3 yağ asitlerinden zengin balık aynı zamanda bu özelliği ile kansere karşı koruyucudur. Kızartma değil, ızgara veya buğulama yöntemi tercih edilmelidir" dedi.

Etiketler : beslenme kanser balık üzüm sağlık
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