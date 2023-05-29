Bahar yorgunluğuna çare beslenme önerileri

Havaların ısınmaya başlamasıyla vücudumuzda yaşanan adaptasyon süreci beraberinde yorgunluğu, çokça uyuma isteğini veya eklem ağrıları gibi sorunları getirebilir. Önlem alınmaması durumunda kronikleşebilme ihtimali bulunan bu durumdan korunmak için yapabileceğimiz en iyi alışkanlıkların başında sağlıklı beslenmek ve düzenli uyku geliyor. Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, "Baharla birlikte doğamız ve bedenimiz yeniden uyanmaya başladı. Sıcaklıkların artmaya başladığı bu dönemde vücudumuzun da bir adaptasyon sürecinden geçmesi gerek. Adaptasyon sürecinde metabolizmamızda yaşanan değişiklikler ruhsal ve fiziksel olarak şikâyetlerle etkisini bizlere gösterebilir. Sürekli uyku isteği, kas-eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik ve enerji düşüklüğü bu şikâyetlerin başında geliyor. Özellikle D vitamini eksikliği de buna eklenince vücut ciddi bir bahar yorgunluğu etkisi altında kalıyor. D vitamini eksikliğinin bahar yorgunluğunun şikâyetlerini arttıran bir gerçek olduğunu söyleyebiliriz" diye belirtti.



MEYVE VE PEYNİRİ BİRLİKTE TÜKETİN

Bahar yorgunluğuyla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatan Garipağaoğlu, "Kış aylarında yapılan beslenme hatalarına son vererek vücudumuzu bahara hazırlamalıyız. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, vitamin ve mineral ihtiyacı bakımından zengin bir beslenme şekliyle bahar yorgunluğunun üstesinden gelebiliriz. Bunun için mevsimine uygun meyve ve sebzeleri tüketmek, A, C ve E vitaminlerinin karşılanması için çok önemli. Semizotu, yüksek Omega-3 kaynağıdır ve içeriğindeki potasyum ve magnezyumla bağışıklığın güçlenmesine destek olur. Aynı zaman da enginarı haftada 3-4 porsiyon tüketmek fayda sağlar. Enginar, içeriğindeki vitaminlere ek olarak 'ciarin' içermesi dolayısıyla vücudun düzenli çalışmasına yardımcı olur, yorgunluğa karşı etkili bir silahtır. Bağışıklığı destekleyen elma ve kivi, yüksek C vitamini ile yorgunluğun etkilerini azaltır, enerji verir. Elma ve kiviyi kahvaltılarınızın yanında yumurta ve peynirle birlikte tüketebilirsiniz. D vitamini ve prebiyotikler ile zenginleştirilmiş peynirleri kahvaltıda tüketmek, günlük gereksinimi karşılayacağı gibi birçok sağlık sorununa karşı savaşmada da etkili olacaktır. Meyve ve peynirleri bir araya getirerek kahvaltıyı sağlıklı hale getirebilirsiniz. Bir tabakta 5 çilek, 5 yemek kaşığı lor peynirini, biraz da bal ekleyerek tüketebilirsiniz" dedi.



İÇİLEN SU MİKTARI VE UYKU ÖNEMLİ

Aşırı tuz tüketiminin yorgunluk hissini arttırabileceğini söyleyen Garipağaoğlu, "Bu dönemde günlük tüketilen su miktarını da arttırmak ve toksinlerin atılmasını sağlamak için çok önemli. Öğünlerde ve atıştırmalık olarak az tuzlu peynir, meyvelerde birlikte hazırlanacak keyifli tabaklarla sağlığınız için çok uygun seçenekler olacaktır. Çileğin içinde bolca B6 vitamini bulunuyor, melatonin için birebirdir. İyi bir uyku için günde 1 porsiyon mevsiminde doğal yetiştirilmiş çilek tüketmek faydalı olabilir. Uyku saatlerinin düzenine dikkat etmek ve yeterli fiziksel aktivitede bulunmak da bu dönem için çok önemli. Günler uzuyor ve sabahları daha aydınlık. İşe, okula gitmeden güne kısa bir yürüyüş ile başlamak bile performansınıza ciddi oranda etki edecektir" dedi.