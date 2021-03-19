Bahar aylarındaki kaşıntının nedeni: KURDEŞEN

Halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtikerin, göz kapakları ve dudaklardaki şişliklerle beraber görülebileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Nilsu Salih özellikle bahar aylarında dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Stresin kurdeşeni kötüleştirebileceğini anlatan Uzm. Dr. Salih, depresyon belirtileri yaşayan hastaların mutlaka bir hekime başvurması gerektiğini söyledi. Hastalığın en temel belirtisinin deri döküntüsü olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Salih, "Kaşıntılı, ten renginde veya kızarık, deriden kabarık ve 24 saat içinde kaybolan döküntüler tipiktir. Tüm vücutta görülebilir. Bulaşıcı değildir" dedi.

