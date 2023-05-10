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10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:23:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:23:00

Bahar aylarında göz alerjilerine dikkat

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Özellikle bahar ayının gelmesiyle oluşan polenlerden dolayı günümüzde birçok kişi göz alerjisi sorunu yaşıyor.

Özellikle bahar ayının gelmesiyle oluşan polenlerden dolayı günümüzde birçok kişi göz alerjisi sorunu yaşıyor. Göz alerjilerinin kaşıntı, kızarıklık, gözlerde şişme gibi durumlara sebep olduğunu belirten Göz doktoru Op. Dr. Özge Güngör Akkuş, göz alerjileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Akkuş, çocukluk döneminde alerjinin daha çok olduğunu belirterek, "Bahar ayının gelmesiyle birlikte güneş ışınlarının daha da hissedilir hale gelmesi ve polen oluşumunun artış göstermesi sonucu ortaya çıkan göz alerjilerinin Denizli gibi kuru ve sıcak iklime sahip bölgelerde görülme sıklığı yüksektir. Bu rahatsızlık kadınlara oranla erkeklerde daha yaygın görülebilmektedir. Göz alerji durumunda histamin denen bir madde salgılar ve bu durum da kaşıntı, kızarıklık, göz yaşarması ve göz kapaklarında şişmeye yol açar. Bunun yanında ışığa karşı ki özellikle güneş ışığına karşı hassasiyet ortaya çıkar. Genellikle çocukluk döneminde başlayan göz alerjileri, 10-12 yaşlarında azalma gösterir ve 20-30'lu yaşlarda şiddeti oldukça azalır. Göz alerjisi kişinin yaşam kalitesini etkilemektedir" dedi.

Etiketler : Bahar aylarında göz alerjilerine dikkat Göz doktoru Op. Dr. Özge Güngör Akkuş göz alerjileri
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