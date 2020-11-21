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21 Kasım 2020 Cumartesi 14:07:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 07:23:00

Bağışıklık güçlendiren turuncu formül: BALKABAĞI

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Antioksidan, vitamin, çinko ve kalsiyum zengini balkabağı bağışıklığı güçlendirerek koronavirüsten korunmada bizlere fayda sağlıyor. Üstelik kanser hücrelerinin oluşumunu önlüyor ve gözleri güçlendiriyor.

Bu kış diğer kışlardan daha farklı olarak koronavirüs ile karşı karşıyayız. Bu yüzden sofralarımızı renklendirip bağışıklığımızı çok daha kuvvetlendirmemiz gereklidir. Bağışıklığımızı kuvvetlendirmek aynı zamanda mutfağımızı renklendirmekten geçiyor. Öyleyse zaman kaybetmeden turuncu rengin baş kahramanlarından balkabağına mutfaklarımızda mutlaka yer verelim. Koronavirüsle mücadelede balkabağı tüketiminin bağışıklığı güçlendirerek bize fayda sağlayacağını dile getiren Biyolog Diyetisyen Burçak Çubukçu, "Bir antioksidan olan beta karotenin, B ve E vitamini, demir, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor ve lif açısından zengin bir meyve olan balkabağı süper besinler listesinin başlarında yer alır. Bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmayıp, göz sağlığını koruyacak olan balkabağı cilt sağlığına da iyi gelirken kanser riskini azaltıyor. Enfeksiyon ve virüs sebepli hastalıklarla mücadele etmeyi kolaylaştırır" dedi.

GÜNLÜK LİF ALIMINI ARTIRIR

Diyetisyen Burçak Çubukçu, "Bal kabağı, lif içeriği açısından zengin olmasından dolayı uzun süre tok kalmaya yardımcıdır. Bu zayıflama sürecindeki bireyler için de avantajlı besin olması anlamına gelir. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini hızlandırdığı için kabızlıkta da tercih edilebilir. Balkabağının renginde gizli olan bol miktardaki beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüşür. Bu vitamin, göz sağlığı için çok önemlidir. Kataraktın önlenmesinde etkili lutein ve zeaksantin içerir" dedi. Balkabağında bulunan beta-karotenin, güneşin UV ışınlarına karşı koruyucu etkisi olduğunu da sözlerine ekleyen Diyetisyen Burçak Çubukçu, "Kış aylarında balkabağı çorbası içerek cildin nem kazanmasına destek olunabilir. Ayrıca içerdiği C vitamini vücudu mikroplara, patojenlere karşı savunan beyaz kan hücrelerinin üretimini uyararak vücut savunmasına destek olur" diye konuştu.

ÇOK FAZLA PİŞİRMEYİN

*Bal kabağını çorbasını yaparak tüketebilirsiniz. Yemek dışında bal kabağının kendi şeker oranından faydalanılarak tatlısını yapabilir ya da kahvaltılarınız için şekersiz marmelatını hazırlayabilirsiniz.

*Besinsel değerlerinin kaybı önlemek için ve daha faydalı olabilmesi açısından kabuğunu tüketeceğiniz zaman soyun ve doğrayın.

*Pişirme sırasında uzun süre ısıya maruz bırakmayın. Fırında veya buharda kısa sürelerde pişirmeyi tercih edin. Bu şekilde vitamin ve mineral kayıpları en az seviyeye indirilebilirsiniz.

*Balkabağının tatlısını yaparken içerdiği doğal şekerden yararlanın. Zararlı olan rafine şekerden kaçının. Onun yerine pişirdikten sonra üzerine pekmez ya da bal kullanarak tatlandırabilirsiniz.

ZENCEFİLLİ BALKABAĞI ÇORBASI

*1 tatlı kaşığı salça,

*2 parça taze zencefil

*3-4 adet havuç

*3 dal kereviz sapı

*1 adet soğan

*1 kase et-1 kase tavuk suyu

*200 gram balkabağı

Az tuz, kimyon, karabiber

İlk olarak soğan küp şeklinde doğranır salça ile hafif pişirilir. Sonrasında doğranmış balkabağı ve diğer malzemeler eklenip üzerine 2 bardak su eklenip haşlamaya bırakılır. Sebzeler haşlandıktan sonra blendırdan geçirilir. Baharatlar eklenerek tüketilir.

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